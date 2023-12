Marcillac-Vallon. L’Harmonie joue le père Noël

L’Harmonie a offert un beau cadeau de Noël avant l’heure aux élèves de l’école de musique mais aussi aux spectateurs venus nombreux. Qu’ils soient fidèles mélomanes ou curieux d’approcher les fêtes de fin d’année en musique, le public était au rendez-vous et l’église de Marcillac était débordante d’un public enthousiaste et joyeux. Des places de choix dans les tout premiers rangs avaient été réservées pour les enfants de l’école de musique qui ont pu découvrir en direct l’importance de chacun des instruments au sein de l’orchestre d’harmonie. En effet, le programme de ce concert était varié. Parmi les pièces présentées, allant du "Roi Lion" à "Starmania" en passant par un arrangement pour saxophone solo d’"Against all odds", ou encore "Majesty", une ouverture puissante et grandiose, chaque pupitre était mis en valeur, tour à tour, par des solistes ou des pupitres dominants. C’est après un "Vive le vent" final, enjoué et très applaudi que les musiciens de l’Harmonie et les élèves de l’école de musique ont pu partager ensemble un goûter de Noël. Ce moment convivial et plein d’échanges musicaux est sans nul doute à renouveler ! L’Harmonie remercie son public présent et lui donne rendez-vous pour son prochain concert de printemps le 20 avril auquel participeront également l’Espérance rignacoise et l’orchestre de l’école de musique.