21,9°C, 21,5°C, 21,1°C... quand la douceur faisait des percées records en décembre, en Aveyron

Noël et plus particulièrement ces vacances de fin d'année se font remarquer par une douceur persistante en Aveyron. Mais le thermomètre est déjà monté bien plus haut en décembre !

Grand soleil et 15°C à Villefranche ou à Espalion, 13°C à Entraygues ou encore 11°C à Laguiole : ce mercredi 27 décembre 2023 est, à l'image de ses prédécesseurs et notamment de Noël, particulièrement doux en Aveyron. Mais le dernier mois de l'année a déjà réservé des températures encore plus élevées sur le territoire départemental...

21,9°C !

La banque de données de Météo France permet de mettre la main sur les records des différentes stations qui composent l'Aveyron. Et la température maximale en décembre a affiché des valeurs parfois supérieures à 20°C ! Parmi la quinzaine de secteurs aveyronnais recensés, c'est dans la commune de Peux-et-Couffouleux que le thermomètre est monté le plus haut, lors d'un douzième mois de l'année. Le 31 décembre 2021, il avait fait... 21,9°C !

2021, 2010, 1983...

Des dates reviennent à plusieurs reprises. Dans le sillage de Peux-et-Couffouleux, de nombreuses autres communes aveyronnaises ont enregistré leur record maximal de température pour décembre le 31 du mois, il y a 2 ans. C'est le cas de Villefranche-de-Rouergue (20°C), le Brusque (21,5°C), de Canet-de-Salars (18,5°C), de Colombiès (20°C), de Durenque (19,4°C) ou encore de Salles-Curan (18,6°C).

Autre date notée plus d'une fois : le 8 décembre 2010. Une journée historiquement douce à Montlaur (19,5°C), Monteils (21,1°C) et Saint-Côme-d'Olt (19,9°C). Idem pour le 29 décembre 1983 : 40 ans plus tard, le record est encore debout à Rodez (21°C) et Laguiole (20°C).

Voici le classement selon les températures mesurées, parmi les stations recensées sur Météo France :

21,9°C à Peux-et-Couffouleux, le 31 décembre 2021

21,5°C à Brusque, le 31 décembre 2021

21,1°C à Monteils, le 8 décembre 2010

21°C à Rodez, le 29 décembre 1983

20°C à Villefranche-de-Rouergue et à Colombiès, le 31 décembre 2021

20°C à Cornus, le 23 décembre 2012

20°C à Laguiole, le 29 décembre 1983

19,9°C à Saint-Côme-d'Olt, le 8 décembre 2010

19,5°C à Montlaur, le 8 décembre 2010

19,4°C à Durenque, le 31 décembre 2021

19,1°C à Millau, le 18 décembre 1987

18,8°C à Canet-de-Salars, le 31 décembre 2021

18,6°C à Salles-Curan, le 31 décembre 2021

18°C à Flavin, le 5 décembre 2018

18°C à Aurelle, le 2 décembre 2015

Des valeurs qui restent largement au-dessus de la moyenne

Si les températures maximales observées à plusieurs reprises en décembre 2023 restent à distance des records, elles sont tout de même nettement au-dessus des maximales moyennes relevées dans la période 1991-2020. Il n'y a qu'à Monteils que cette moyenne est supérieure à 10°C (10,3°C) : elle est inférieure à ce seuil dans le reste. Elle est, par exemple, de 9,7°C à Villefranche, 9,3°C à Saint-Côme-d'Olt, 8,9°C à Montlaur ou encore 8°C tout rond à Rodez.