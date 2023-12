La star du cinéma sud-coréen Lee Sun-kyun est mort à 48 ans.

L'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun, connu pour avoir joué dans le film oscarisé "Parasite", a été retrouvé mort mercredi 27 décembre 2023 à Séoul dans un véhicule dans des conditions s'apparentant à un suicide, ont indiqué des responsables.

L'acteur de 48 ans avait été interrogé par la police à trois reprises pour des accusations portant sur de la consommation de drogues. Lee Sun-kyun avait déclaré qu'il avait été amené à consommer de la drogue par une hôtesse de bar qui tentait de le faire chanter, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Législation sur les drogues sévère en Corée du Sud

Selon Yonhap, qui cite des sources au sein de la police, Lee Sun-kyun a été retrouvé dans une voiture près d'un parc de Séoul, après que son agent a dit à la police que l'acteur avait quitté son domicile, laissant ce qui semblait être une lettre de suicide. La police avait auparavant indiqué que sa femme avait signalé l'incident.

Une opération de recherche, lancée après le signalement de la disparition de l'acteur, a mené à la découverte de son corps, a déclaré à Reuters un responsable des pompiers préférant conserver l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

La législation sur les stupéfiants est sévère en Corée du Sud et les contrevenants s'exposent à des peines allant de six mois à 14 ans de prison pour les récidivistes et les trafiquants.

Une des stars du film "Parasite"

Lee Sun-kyun était connu pour son rôle dans le film "Parasite", réalisé par Bong Joon-ho, qui avait remporté en 2020 un Oscar dans quatre catégories différentes (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international).

