Espalion. Les animations ont tiré leur révérence

Les dernières animations de Noël, samedi et dimanche, ont marqué la fin d’un programme alléchant qui a notamment satisfait les enfants.

L’association de commerçants "Vivons Espalion" et la municipalité avaient concocté un programme varié pour les fêtes de fin d’année et le week-end dernier les animations ont donné bien du plaisir à la population.

Le baptême à poney au parking Bessière, et l’atelier de maquillage place de la mairie ont connu un beau succès auprès des enfants, de même que la piste de luge gonflable, place du marché et les jeux gonflables qui ont attiré les enfants durant deux journées.

Les curieux de tous âges ont été surpris par la qualité des splendides créations du sculpteur sur glace qui a réalisé des œuvres remarquables, place de la Mairie.

La vente de gâteaux, vin chaud et chocolat chaud au parking Bessière et la distribution de vin chaud à la sortir de la messe de minuit ont complété ces manifestations. Mais tout a, hélas, une fin et seules demeurent quelques attractions : le manège Pannafit, place de la mairie, la crèche de Noël sur le parvis de l’église jusqu’au mardi 9 janvier, et la crèche de Noël, à l’église d’Alayrac, jusqu’au 31 décembre.