Tempête Gerrit : ces départements où on attend des rafales de vent jusqu'à 100 km/h

Le vent va souffler fort jusqu'à ce week-end en raison du passage de la tempête Gerrit sur les îles britanniques.

Météo France a placé 16 départements en vigilance jaune ce mercredi 27 décembre 2023, dont 6 pour des risques de vent violent liés au passage de la tempête Gerrit sur les îles britanniques.

Des rafales pouvant souffler à 100 km/h sont attendues sur le littoral, et jusqu'à 70-80 km/h sur les terres. Voici les départements concernés : Morbihan, Côtes-d'Armor, Manche, Calvados, Pas-de-Calais et Nord.

6 départements en vigilance jaune pour des risques de vent violent ce jeudi. Météo France

Des perturbations jusqu'à ce week-end

La perturbation devrait se déplacer un peu plus au sud, jeudi 28 décembre, notamment dans les départements de Charente et la région Grand Est. Pour l'instant, seuls trois départements sont annoncés en vigilance jaune pour la journée de jeudi (Manche, Pas-de-Calais et Nord) alors que le vent devrait y souffler encore jusqu'à 80-90 km/h.

Vendredi, Météo France s'attend à des bourrasques jusqu'à 80 km/h sur les côtes de la Manche et 60 km/h dans les terres. Le temps perturbé et venteux devrait perdurer dans le nord du pays lors du dernier week-end de l'année.