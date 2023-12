Un Noël solidaire réussi à Rodez pour Eddy Tsige et ses convives

Comme chaque année depuis 2015, le patron de l'Eden café offrait gracieusement repas et réconfort à la salle des fêtes de Rodez. Une centaine de personnes ont partagé ce moment.

C'est sûrement l'une des manifestations les plus à même d'incarner l'esprit de Noël. Chaque année depuis 2015, le patron de l'Eden café situé rue Penavayre à Rodez, Eddy Tsige, se mue en père Noël. Le 25 décembre à midi, il organise gratuitement un repas solidaire à la salle des fêtes de la ville, et ce cru 2023 n'y a pas échappé.

Une centaine de personnes ont pris part à cet événement. Repro CP

Ce lundi 25 décembre, ils étaient un peu plus d'une centaine de convives a s'être donné rendez-vous pour partager ce moment. L'occasion pour les personnes seules ou en difficulté de retrouver un peu de chaleur humaine... Mais aussi gustative, puisque l'organisateur était accompagné de bon nombre de ses amis et des membres de sa famille pour organiser un repas gourmand.

Cadeaux et couscous !

Cette année, le couscous était à l'honneur, "et les enfants ont reçu des cadeaux", ajoute Eddy, qui offre gracieusement ces denrées. "Il faut être généreux et surtout à Noël", poursuit le gérant de cet établissement atypique du centre-ville. Une valeur qu'il incarne pleinement. Il donne d'ailleurs d'ores et déjà rendez-vous à l'année prochaine "si tout va bien", précise-t-il, où il espère encore une fois accueillir de nombreux Ruthénois.