Illuminations de Noël : la cité marmotte brille de mille feux dans cette commune de l'Aveyron

Comme chaque année, en cette période de fin d’année, les habitants de la cité marmotte sont venus nombreux assister au lancement des illuminations de Saint-Geniez-d'Olt.

C’est à la nuit tombée, que la foule s’est amassée devant le parvis de l’église des Pénitents et a attendu avec un peu d’impatience que le maire, Marc Bories, actionne l’interrupteur qui allume toutes les guirlandes lumineuses, installées quelques jours auparavant, par les employés municipaux.

Belle fête familiale

C’est en musique, dans une bourgade éclairée de mille feux, que la foule a déambulé dans les rues de la ville, pour se rendre à la salle de l’espace culturel où l’association des commerçants et artisans et professions libérales "Vivez Saint-Geniez" et le Centre social du pays d’Olt les ont accueillis pour une soirée festive, au Noël des associations.

Inutile de préciser que l’ambiance était joyeuse amicale et festive. Pour tous, ce fut une belle et bonne soirée partagée en famille et entre amis. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.