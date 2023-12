Baraqueville. Le père Noël est passé par Carcenac

Les nouveaux membres du comité des fêtes de Carcenac ont innové l’an dernier en créant un petit événement à la fois simple et chaleureux pour célébrer Noël dans le village.

Ce vendredi 22 décembre 2023, ils ont renouvelé l’opération. Pour l’occasion, ils avaient invité le père Noël à se rendre à la salle des fêtes et avaient proposé à tous les Carcenacois de venir le rencontrer. Il faut dire aussi que du vin chaud et de la fouace étaient proposés à ceux qui ont fait le déplacement et que le Père Noël n’était pas arrivé les mains vides : il distribuait des sachets de chocolats à tous les enfants présents. Mais ce n’est pas tout, en collaboration avec l’Association de Parents d’Elèves, il a aussi apporté des jouets et des ballons qui seront utilisés à l’école. Grâce à tout cela, une bonne centaine de personnes se sont retrouvées à l’occasion de cette soirée très bon enfant. Elle aura permis de créer du lien entre le comité des fêtes, les enfants et les parents d’élèves et facilitera peut-être les recrutements du premier qui travaille déjà à nous préparer une belle fête de la Saint-Laurent.