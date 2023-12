Lassouts. Une belle veillée familiale

C’est une tradition à Lassouts depuis la nuit des temps, celle de la veillée familiale. L’édition de 2023 a tenu toutes ses promesses et a fait salle comble. Après un début de soirée avec les petits Tambourniers qui ont animé la salle avec danses et chants, accompagnés par Manon et leur maîtresse Charlotte, ce sont les chanteuses lassoutoises "Rhum and Tea" qui ont enflammé le public avec de très belles reprises inattendues. Une pause gourmande, et la soirée continuait avec la revue de presse lassoutoise en patois et un petit air d’accordéon, avant que le père Noël ne vienne gâter petits et grands.