CARTE. Covid-19 : voici comment évolue la situation dans votre département entre Noël et le Nouvel An

Le pic est passé, mais le Covid-19 circule encore activement dans plusieurs départements durant les fêtes.

Juste avant les fêtes de Noël, les indicateurs étaient en légère baisse en France. Le Covid-19, qui avait repris du terrain depuis le mois d'octobre, semble refluer mais reste encore très présent dans plusieurs départements. Le taux d'incidence toujours haut dans les départements du Grand Est, en région PACA et en Occitanie.

Le dernier rapport de Santé publique France, en date du 27 décembre, observe une diminution des indicateurs syndromiques dans toutes les classes d'âge en ville et à l'hôpital, mais "les taux de positivité restaient à des niveaux élevés".

La grippe continue en revanche de prendre de l'ampleur, plusieurs régions sont toujours placées en niveau d'alerte "épidémie" : Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie.

La situation dans votre département

Les derniers chiffres en date qui remontent à la semaine du 18 au 24 décembre 2023 confirment une diminution de la circulation du virus dans presque tous les départements. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont les deux territoires où le virus est le plus présent, affichant respectivement des taux d'incidence de 130 et 123 cas pour 100 000 habitants.

À titre de comparaison, le seuil d'alerte était fixé à 50 au tout début de la crise sanitaire en 2020. Le contexte était évidemment bien différent.

Voici la situation dans votre département :

Évolution positive en Occitanie

Les chiffres sont soit stables à des niveaux faibles soit en baisse en Occitanie. Le Covid-19 se fait plus rare en Lozère, en Aveyron et dans le Lot, quand la décrue est déjà bien entamée en Ariège, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales (trois départements qui affichaient des taux d'incidence élevés au début du mois).