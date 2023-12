Decazeville. Le début de saison 2023 du Guidon decazevillois dans le rétro

Avant de lancer la saison 2024, rétrospective des résultats et de la vie du club decazevillois et ses adhérents sur la première partie de la saison 2023, de janvier à juin.

Janvier : Reprise des entraînements avec la traditionnelle sortie en commun où chaque section se retrouve pour déguster la traditionnelle galette des Rois.

Février : Les dirigeants présentent les nouvelles tenues avec le retour des couleurs emblématiques bleues et blanches de la ville. L’école de vélo, équipée par Groupama, a été reçue à l’agence de Decazeville. Première victoire sous ses nouvelles couleurs pour Robin Arles au challenge de Lomagne. Mais ce dernier s’est ensuite gravement blessé le week-end suivant aux sports d’hiver, (arrachement des ligaments croisés). Saison terminée pour lui.

Mars : Le stage en Espagne est une réussite en collaboration avec trois autres clubs, le Cyclo sport villefranchois, l’entente cycliste Saint-Projet et le Couserans cyclisme. Une recrue de choix a été également annoncée, celle d’Erwan Soulié ancien coureur élite. Puis, reprise de la compétition sur route à Carlus (Tarn) et Saint-Constant (Cantal) avec déjà des victoires. Le team VTT s’était, lui, distingué par une victoire à la Castonétoise.

Avril : Les jeunes étaient en forme, au Tour du Tarn en cadets, à Cintegabelle en minimes et en juniors. Coup d’envoi en parallèle des challenges aveyronnais à Rignac, où une grosse chute a impliqué un grand nombre de coureurs et a contraint les organisateurs à arrêter la course. Premier point UCI pour le team VTT, ramené d’Espagne par Baptiste Chaliez.

Mai : L’école de vélo était en force à Saint-Juéry. Les cadets Matyas Bingler et Martin Cazelles se sont distingués au Tour du Cantal. Les seniors étaient à l’avant au Tour des écureuils et aux boucles du Lot. De son côté, Gabriel Layrac apprit le haut niveau avec le Stade toulousain cyclisme académie.

Juin : Trois titres et des podiums aux championnats d’Occitanie dans toutes les disciplines et catégories : Sébastien Vernhes, champion d’Occitanie sur route open 3 à Montgesty (Lot), Léa Barthélémy, championne d’Occitanie contre la montre U15 à Montauban, Martin Cazelles, 3e en U17, Tristan Gonzales, 2e en open 2, Sébastien Cazol, 2e en access et Nathan Célié, champion d’Occitanie VTT XCO. Baptiste Chaliez leva, lui, les bras en Espagne en course UCI.