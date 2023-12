Marcillac-Vallon. Lecture publique, un réseau intercommunal

Les élus de la communauté de communes Conques-Marcillac, réunis en conseil communautaire, ont signé une première convention pour la mise en œuvre du réseau de lecture publique . Ce document formalise les modalités de fonctionnement du réseau des bibliothèques entre la communauté de communes, chargée de coordonner et d’animer le réseau, et les communes, en charge des bibliothèques. La mise en réseau des bibliothèques est engagée depuis 2021 avec la signature d’un contrat "Territoire lecture" signé entre l’État, le Département et la communauté de communes. Il est un des axes du développement culturel du territoire, l’enjeu étant " d’offrir un service territorial de lecture publique qui corresponde aux attentes et besoins des habitants". La convention est destinée à évoluer selon les avancées du réseau et sera revue régulièrement.