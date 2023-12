Michel Cymes : "Notre santé est un capital que nous pouvons préserver avec des réflexes simples"

(ETX Daily Up) - L’almanach "Dr. Good!" fait son grand retour pour l'année 2024 avec de nouveaux conseils santé, mais aussi des coachings, des recettes, et autres astuces bien-être prodigués par le Dr Michel Cymes. A l'aube de la nouvelle année, le médecin français évoque les nouveautés de ce dernier opus, et revient sur l'importance d'adopter un mode de vie sain via des gestes simples pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Interview.

On pourrait penser que vous avez déjà révélé tous vos précieux conseils santé dans les deux premiers volumes. Que peut-on trouver de plus dans cette édition 2024 ?

Je n'ai pas tout dit… D'ailleurs, pense-t-on avoir un jour absolument tout dit ? Nous avons ajouté de nouveaux chapitres qui nous paraissent importants pour que chacun puisse piocher des conseils simples et astucieux. Un chapitre minceur, bien loin de proposer un régime restrictif, qui serait inefficace, redonne les bases d'une alimentation équilibrée, variée et saine, et de multiples astuces pour éviter le surpoids ou mincir à tout âge. Il y a aussi le chapitre "Je me reconnecte à la nature", auquel je tiens beaucoup également, qui regroupe tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les bienfaits de celle-ci, et donne beaucoup de pistes pour la respecter, et en profiter pleinement même quand on habite en ville ou en appartement. On y trouve quantité d'informations pratiques pour se balader en forêt en toute sécurité, faire du plogging (courir tout en ramassant les déchets, ndlr), booster son éco-citoyenneté, ainsi que de nombreux conseils anti-gaspi… Bref, vivre de façon plus écologique ! On ne peut plus aujourd'hui passer à côté de ces informations. Cet almanach 2024 propose également plus d'une quarantaine de recettes, un chapitre sur l'immunité qui ne figurait pas dans la dernière édition, un autre pour entretenir son capital jeunesse, un sur la rentrée et le stress au travail qui a été entièrement remanié… Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à raconter !

De récentes études ont suggéré que des changements simples dans le style de vie permettaient de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pourquoi est-il si difficile d'adopter ces gestes au quotidien ?

Peut-être parce que trop souvent, on décide de passer du 'rien' au 'tout' ! On a une mauvaise hygiène de vie, et on décide de 'tout changer d'un coup', ce qui est forcément brutal, et parfois impossible, ou désespérant. C'est trop de pression ! Je suis pour la méthode des 'petits pas' : faire ce qui nous semble le plus facile et nous plait, mesurer les résultats, puis progresser doucement, jour après jour, semaine après semaine, pour améliorer son mode de vie global. C'est une approche moins douloureuse, qui a plus de chance de réussir à court, moyen et long terme.

Le sport compte parmi les bonnes résolutions prises en janvier, mais rapidement abandonnées lorsque la barre est justement mise trop haut. Quelles activités simples et peu contraignantes peuvent se révéler bénéfiques pour la santé ?

Marcher plus est déjà formidable ! Faire 1.000 pas par jour supplémentaires, quel que soit son score de départ, apporte déjà des bénéfices. On peut aussi danser plus souvent, monter les escaliers en courant, s'obliger à moins prendre la voiture, faire un foot ou du roller avec ses enfants, les accompagner à la piscine, jardiner… Autant de 'petits pas' qui nous rendent plus actifs ! Et mieux vaut deux séances de sport par semaine toute l'année que six séances hebdomadaires ultra intensives que l'on arrête après un mois et demi parce qu'on en a ras-le-bol ou qu'on ne tient pas le rythme.

La santé mentale est prépondérante dans l'ouvrage. Y a-t-il des plantes, des aliments, ou des activités spécifiques qui peuvent contribuer à donner un coup de boost quand le moral décline ?

Certaines plantes peuvent effectivement donner un coup de pouce. C'est le cas du safran, utilisé contre la déprime, ou des plantes adaptogènes qui aident à mieux résister au stress. Avoir une activité sportive pour évacuer la pression, des relations qui nous font du bien, une bonne hygiène de vie, des loisirs créatifs aux vertus apaisantes, pratiquer la cohérence cardiaque ou la méditation peuvent aider à traverser les moments un peu plus difficiles. Mais lors des grosses épreuves de la vie, ou si, tout simplement, on s'enfonce dans la déprime, il est important de réagir et de consulter un professionnel pour se faire aider et accompagner.

Vous consacrez de nombreuses pages au régime crétois. Est-il la clé à une époque où les cas de surpoids et d'obésité augmentent de façon alarmante ?

Le régime crétois, ou méditerranéen, a des bienfaits prouvés. Il éloigne les maladies cardiovasculaires, et permet de vivre plus vieux et en meilleure santé. Peu de sucres, peu de mauvaises graisses, et des bonnes en quantité optimisée, beaucoup de végétal sont autant d'atouts mais surtout… il ne contient pas d'aliments industriels et ultra-transformés qui détraquent le poids mais aussi la santé. Ces derniers, que nous consommons en excès, sont gavés de sucres, sel, mauvaises graisses et additifs, qui en prime perturbent les sensations alimentaires. Ils font des ravages ! Il faut avant tout cuisiner soi-même !

Contrairement aux idées reçues, vous dîtes que le sport intense ne fait pas maigrir. Comment expliquer cela ?

Non, je dis que le poids sur la balance ne variera peut-être pas autant qu'on le souhaite, car on aura pris du muscle, qui est plus lourd que la graisse à volume égal. Et si on mange plus - ce qui peut arriver - encore moins. Mais le sport est toujours bénéfique pour la santé, et améliore voire transforme la silhouette, ce qui est au moins aussi important qu'un simple nombre de kilos sur la balance.

La nature fait l'objet d'un chapitre entier, ne serait-ce que pour ses bienfaits sur la santé mentale. En quoi est-il important de s'offrir des moments 'verts' ?

Ils nous raccrochent à l'essentiel, nous ancrent… et nous aident à chasser le stress et nous déconnecter des écrans. De nombreuses études - j'en cite dans ces pages - montrent combien la nature nous apaise physiquement - elle calme le coeur et baisse la pression artérielle - et libère notre esprit, en nous offrant en prime l'occasion de voir du beau, qui fait toujours du bien. Reconnaissons qu'on se sent mieux après une grande balade en forêt, en montagne ou sur la plage plutôt qu'après un après-midi canapé devant des séries.

Travail, réseaux sociaux, actualité : le stress et l'anxiété sont omniprésents, et nuisent à la santé physique. Comment s'en prémunir ?

Tout simplement avec l'hygiène de vie ! Elle permet de mieux les affronter et de les gérer au quotidien. A chacun également de trouver sa soupape, l'activité qui permet de se déconnecter mentalement et de prendre du plaisir. Quant aux réseaux sociaux, ils font tout pour nous captiver des heures durant mais… il faut savoir résister ! Il ne tient qu'à nous de les couper pour discuter en famille, sortir prendre l'air, cuisiner, lire, peindre, etc.

A 30 ans, 40 ans, ou 50 ans, on a toujours tendance à dire qu'il est trop tard pour prendre de bonnes habitudes… Vrai ou faux ?

Faux, car il n'est jamais trop tard ! Décider, à la retraite par exemple, de bouger plus, de manger mieux, de prendre soin de soi, aura toujours des bénéfices sur la santé du cœur, sur la masse musculaire et le poids, mais aussi sur le sommeil, la joie de vivre, et l'estime de soi. Plus tôt on prend de bonnes habitudes mieux c'est, mais je pense que rien n'est jamais perdu. En début d'année 2023, une étude norvégienne a révélé qu'on pouvait gagner des années de vie supplémentaires simplement en modifiant son alimentation - pour se rapprocher, d'ailleurs, du fameux régime crétois. A 40 ans, l'étude montrait qu'on pouvait gagner jusqu'à 10 ans. A 70 ans ? Un an et demi, ce qui est toujours bon à prendre ! Notre santé est un capital que nous pouvons préserver avec des petits réflexes qui semblent simples et faciles, mais qui, accumulés, font une vraie différence !

*"Dr. Good! Une année 2024 en pleine forme - Votre santé jour après jour avec le Dr Michel Cymes", par Michel Cymes avec la collaboration de Nadège Cartier, Isabelle Delaleu et Stéphane Dellazzeri, aux Editions Solar.