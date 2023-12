VIDEO. Un mini-tsunami surprend les promeneurs en Californie, huit blessés

Les faits se sont déroulés ce jeudi 28 décembre à Ventura Beach en Californie.



Elle est venue sans l'air de rien, mais elle a fait des ravages et créé la panique ce jeudi 28 décembre à Ventura Beach, en Californie. Un tempête est en cours sur les côtes californiennes et provoque une forte houle ainsi que des inondations, sur la côte et à l'intérieur des terres.

Ce jeudi vers 10h50 heure locale, cette vague un peu plus puissante que les autres est allée avaler la plage à toute vitesse pour aller frapper et inonder les bâtiments les plus proches de l'océan. Elle a surpris et les promeneurs qui n'ont dû leur salut qu'à la fuite.

Huit personnes ont été blessées par ce mini-tsunami, plusieurs étant des clients d'un restaurant-boutique situé en bord de plage, qui a dû être fermé pour inondation, relate Actu Forces de l'ordre citant News-24.

Les autorités ont procédé à des évacuations, alors que 15 autres personnes ont été secourues, prises au piège par ces subites inondations.