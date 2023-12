Onet-le-Château. À la Roque, les enfants découvrent les métiers du milieu agricole

Lysandra Souyris, Camille Couailhac, Chloé Castanié et Solène Théron sont en BTS productions animales au lycée La Roque et dans le cadre de leurs études ont réalisé récemment leur Pic, avec comme objectif de faire découvrir le milieu agricole à des élèves de CM2 d’un milieu citadin.

Un choix assumé par les quatre étudiantes pour lesquelles il était important de faire connaître leur futur milieu professionnel "Et important pour nous de montrer que l’agriculture nous nourrit et que le métier d’agriculteur est valorisant et épanouissant, du fait des multiples activités nécessaires au quotidien", précise Solène.

C’est ainsi que les 22 écoliers de la classe de Sylvie Romiguier (Olemps) sont venus visiter l’exploitation du lycée, ont pu apprendre sur les missions d’un agriculteur et les différents métiers de l’agriculture, dans un échange adapté à leur âge. Puis les enfants ont participé à des jeux qui leur ont permis d’en savoir plus : le "jeu des productions" (viande ou lait), "De la fourche à la fourchette" (le circuit des matières premières et leur transformation), "l’alimentation des animaux" (avec des échantillons d’herbe, foin, ensilage, granulés…), "le jeu du matériel" (les principaux outils agricoles), "le jeu de l’Aveyron" (parallèle entre productions aveyronnaises et animaux) et enfin "le pourquoi du comment" (particularités, nom des petits des animaux…).

L’animation s’est terminée en revenant sur les points principaux de la journée et avec quelques questions "que doit savoir faire un agriculteur ", "d’après vous peut-on vivre sans agriculteurs ?" ou encore "après cette journée, qui voudrait faire agriculteur ?"… Une journée vraiment très réussie, tant du côté des écoliers que des étudiantes et qui n’a pu être possible que grâce au soutien financier du Crédit agricole, que les étudiantes remercient chaleureusement.