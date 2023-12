Hérault : "J'ai crié de toutes mes forces et je l'ai sortie de l'eau : le poignant récit de Nathan, 13 ans, qui a sauvé sa maman et sa sœur de la noyade le jour de Noël

Dans l'Hérault, le jour de Noël, l'adolescent a accompli un geste héroïque en portant secours à sa maman et sa petite sœur.

En sauvant sa maman de la noyade, Nathan lui a offert le plus beau cadeau de Noël.

Lundi 25 décembre 2023, la jeune mère âgée de 31 ans, son fils âgé de 13 ans et sa fille, Carla, 4 ans, partent en voiture en fin de journée sur la commune de Cessenon-sur-Orb, située près de Béziers. Ils sont allés cueillir des végétaux, comme le rapporte France Bleu, pour compléter la décoration de la table pour le repas de Noël.

La voiture s'embourbe et chute

La cueillette terminée, tout le monde remonte en voiture pour rentrer à la maison. Comme le rapporte Midi Libre, la maman "reprend le volant, recule à peine, sa roue s'enfonce dans le talus." Alors que la terre se dérobe, la voiture chute de 4 m en contrebas d'un ruisseau. Jessica, qui n'avait pas eu le temps d'attacher sa ceinture de sécurité, perd connaissance.

"Maman avait la tête dans une vingtaine de centimètres d'eau"

Et là tout s'enchaîne très vite. Sans réfléchir, Nathan met tout en œuvre pour porter assistance à sa maman et sa petite sœur. "Maman avait la tête dans une vingtaine de centimètres d'eau", raconte Nathan au micro de BFMTV.

Sans jamais perdre son sang-froid et faisant preuve d'un grand courage, Nathan réussit à extraire sa maman du véhicule qui, après avoir fait des tonneaux, était sur le toit. Grâce à l'apprentissage, heureux hasard, des premiers gestes de secours à l'école, quelques semaines plus tôt au collège.

"J'ai crié de toutes mes forces. Je l'ai secoué comme je pouvais pour qu'elle revienne à elle". Il la met en position de sécurité en position latérale de sécurité.

Pieds nus, il remonte jusqu'à la route

Avant de partir chercher des secours, Nathan extrait sa petite sœur restée attachée dans son siège à l'arrière du véhicule et la pose aux côtés de la maman. Puis, pieds nus, après avoir perdu ses chaussures dans la chute, sans téléphone, il grimpe pour rejoindre la route et tenter d'intercepter une voiture.

Par chance, il tombe sur des jeunes qui, immédiatement, alertent les sapeurs-pompiers. La petite famille est rapidement prise en charge par les secours. La maman souffre d'un traumatisme crânien et de plusieurs contusions.

Nathan mis à l'honneur par les pompiers de l'Hérault

Le lendemain, elle est accueillie avec ses deux enfants au centre de secours de Cessenon-sur-Orb, pour un hommage que les pompiers ont souhaité organisé afin de féliciter le geste héroïque accompli par Nathan.

"Nous sommes fiers de toi, Nathan, car tu as su garder ton sang-froid, tu as fait preuve de courage et de dévouement, les deux valeurs prônées par le corps des pompiers", a rappelé le chef de centre, David Sylvestre, cité par nos confrères de Midi Libre.