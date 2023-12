Occitanie : un mort et plusieurs blessés sur l'A9, un homme décède dans le feu de sa maison, le dernier vendredi de l'année 2023 a été dramatique

Une victime a été évacuée sur l‘hôpital de Bagnols/Ceze. Une seconde semblait coincée et inaccessible par les secours.



Plus de 40 pers sont à pied d’œuvre dont les sapeurs pompiers, la Gendarmerie du Gard, le SMUR et ENEDIS.



Ne pas se rendre sur place. 2/2 pic.twitter.com/RlYWehuDmj