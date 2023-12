Les 50 personnalités préférées des Français : découvrez le palmarès 2023 du JDD, entre indétrônables et surprises !

Comme chaque année, fin décembre, le Journal du dimanche (JDD) a dévoilé le résultat de son classement très attendu qui classe les cinquante personnalités préférées des Français.

C'est un rendez-vous très attendu. Chaque année, le dernier samedi du mois de décembre de l'année qui s'achève, le Journal du dimanche (JDD) en partenariat avec l'Ifop, publie le classement du sondage réalisé qui vise à classer dans l'ordre les 50 personnalités préférées des Français.

Samedi 30 décembre, en soirée, le classement 2023 a livré ses résultats entre indétrônables et surprises.

Le trio de tête

Sur les trois premières marches du podium, la première place et la troisième place restent inchangées. Sans surprise, le chanteur français Jean-Jacques Goldman, qui depuis des années, reste loin des caméras et de la vie publique, monte pour la septième fois sur la plus haute marche.

Il est suivi, et c'est la première nouveauté, d'un autre chanteur populaire qui ces derniers mois émeut beaucoup les Français en raison de son combat contre le cancer des poumons, Florent Pagny.

Le podium est complété par l'astronaute Thomas Pesquet qui glisse de la deuxième à la troisième place. Et, qui, de fait, rétrograde l'acteur "d'Intouchable" Omar Sy de la troisième à la quatrième place.

Les 5 premiers

Vianney complète le Top 5. Sur les cinquièmes premières places, on retrouve quatre chanteurs.

1. Jean-Jacques Goldman

2. Florent Pagny

3. Thomas Pesquet

4. Omar Sy

5. Vianney

Sophie Marceau, 1ère femme du classement

Il faut attendre la 15e place du classement pour découvrir la première personnalité féminine des Français. Et c'est sans surprise que l'actrice française Sophie Marceau révélée dans "La Boum" mais aussi connue pour ses films comme "l'Etudiante" avec Vincent Lindon, "Chouan" aux côtés de Philippe Noiret et Christophe Lambert ou encore "Lol", remporte le plébiscite des personnes sondées.

Très peu de femmes figurent encore cette année dans le palmarès. Il faut ensuite attendre Viriginie Effira qui arrive en 24e position.

Les chanteurs

En suivant, on retrouve dans le classement du JDD 2023 :

6. Soprano

7. Francis Cabrel

8. Grand Corps Malade

9. Dany Boon

10. Philippe Etchebest

11. Jean Reno

12. Jean Dujardin

13. Michel Sardou

14. L'Aveyronnais Cyril Lignac

15. Sophie Marceau

16. Zinedine Zidane

17. Teddy Riner

18. Karine Le Marchand

19. Alexandra Lamy

20. Renaud

Les politiques : la surprise

C'est la grande nouveauté de ce classement, qui pour la première fois, fait figurer une personnalité politique dans le Top 30. Selon le directeur de l'Ifop interrogé par nos confrères, "c'est du jamais vu".

En effet, le jeune président du Rassemblement national, Jordan Bardella, le maire de Beaucaire (Gard) arrive en 30e position. La meilleure place jusqu'ici pour une personnalité du monde politique était la 35e place décrochée en 2022 par le président de la République, Emmanuel Macron, qui cette année dégringole à la 65e place.

Le jeune ministre de l'Education, Gabriel Attal, fait son entrée dans le palmarès à la 57e place.

Les sportifs

La grande nouveauté, c'est l'entrée du capitaine de l'équipe de France de rugby Antoine Dupont, qui décroche la 38e place.

La légende tricolore du football Zinedine Zidane qui incarne la France de 1998, celle championne du monde pour la première fois de son histoire, qui arrive à une très belle 16e place.

En revanche, l'attaquant des Bleus et du PSG, Kylian Mbappé chute de la 4e place à la 22e place.

Les plus fortes progressions

Ce sont l'acteur Jean Dujardin qui se hisse à la 12e place (+ 19 places) et l'humoriste Franck Dubosc à la 36e place (+ 23 places).

Deux personnalités d'Occitanie

Dans le palmarès 2023, deux personnalités de la région Occitanie y figurent. L'Aveyronnais et chef cuisinier ("Le Meilleur pâtissier, "Tous en cuisine") Cyril Lignac.

Et le politique Jordan Bardella.