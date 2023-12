Villefranche-de-Rouergue : les professionnels de santé unis pour étendre l’accès aux soins

Les professionnels décident de travailler ensemble au pôle de santé Villefranchois avec la signature d’une Communauté professionnelle territoriale de santé. Un moyen supplémentaire mis en place dans le but d’étendre l’accès aux soins à la majorité du territoire.

Au pôle de santé Villefranchois (PoSaVi), les professionnels de santé se coordonnent. L'objectif : couvrir la majorité du territoire et s'y adapter en multipliant les moyens.

Pour cela, la deuxième Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du département a été signée ce vendredi 15 décembre, aux côtés de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron et de l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie.

Ce projet, qui regroupe 205 professionnels de santé dont 110 adhérents pour l'instant et, au total, 43 communes, voit le jour après deux ans de travail.

"La CPTS est un moyen d'être plus fort"

"On va plus vite seul mais on va plus loin ensemble. Grâce à la volonté des professionnels, on peut compenser les différences en ressources médicales en Aveyron. La CPTS est un moyen d'être plus fort et d'anticiper les choses en se coordonnant. L'enjeu est de se répartir le travail et que les patients soient pris en charge au bon endroit, au bon moment", explique Benjamin Arnal, directeur départemental de l'ARS.

Développer les actions d'éducation, de dépistage, de vaccination, améliorer l'accueil des étudiants et des stagiaires, identifier les patients sans médecin traitant et organiser leur accès à un médecin traitant de façon prioritaire...

Les professionnels de santé, à l'initiative de ce regroupement, s'engagent à faciliter l'accès aux soins et l'organisation des parcours de patients, mener des actions de prévention, se coordonner pour améliorer la qualité des soins, accompagner les professionnels de santé au quotidien et intervenir en cas de crise sanitaire.

"En Aveyron, on a déjà une culture de travail en réseau, ce qui facilite la mise en place d'une CPTS. La crise sanitaire n'a fait que renforcer le besoin de travailler ensemble", poursuit Benjamin Arnal. Alors que la première CPTS Nord Aveyron a été signée en 2020, deux projets - la troisième CPTS Sud et la quatrième Centre Aveyron - sont en préparation et devraient faire l'objet d'une signature courant 2024.