Decazeville. Le beau Noël d’Accès logement avec les familles

En cette période de fête, Accès logement a rassemblé salariés, bénévoles et familles pour un moment de convivialité.

D’abord, le traditionnel goûter de Noël a réuni les bénévoles, les salariés, les gens du voyage de l’aire et des alentours. Il y avait aussi des partenaires et des cadres de la communauté de communes qui ont répondu à l’invitation. Un groupe d’enfants du centre de loisirs "Familles Rurales" devait les rejoindre pour le goûter, mais la pluie a reporté à une prochaine fois, peut-être pour le carnaval, leur visite, comme d’ailleurs les activités prévues à l’extérieur.

Ils ont passé un bon moment avec les délicieuses bûches de Noël, les sablés, les cookies et les roses des sables préparés par les mamans de l’aire lors d’un atelier de pâtisserie avec Simona et Christelle, les chocolats, les jus de fruits et le chocolat chaud.

Le mercredi suivant, une journée conviviale a eu lieu au centre d’hébergement d’Accès Logement, au quartier de Fontvergnes à Decazeville, où les résidents du centre d’hébergement d’urgence se sont retrouvés pour le traditionnel repas de Noël pour la deuxième année consécutive dans la nouvelle salle d’activité joliment décorée par leurs soins.

Ils ont été nombreux à être impliqués dans l’organisation de cet événement : décoration de la salle, courses, préparation du menu… La journée a commencé tôt, les résidents et le personnel d’Accès Logement ont tout préparé ensemble : toasts, raclette, plusieurs gâteaux (roses des sables, sablés de Noël, bûches aux chocolats).

Après un repas pris en commun, gaieté et bonne humeur étaient au rendez-vous autour d’un moment de karaoké qui leur a permis de s’évader peut-être un peu d’un quotidien chargé depuis des mois. En fin d’après-midi, les familles ukrainiennes et les familles réinstallées suivies par Accès (environ 50 personnes) les ont rejoints pour continuer la soirée, avec des danses et de la musique traditionnelle. Les enfants comme les adultes ont été généreusement gâtés par le père Noël.

L’année 2024 promet d’être également riche en évènements.