Avec Mapoésie, la créatrice ruthénoise Elsa Poux s’est fait une place de choix dans la mode

Depuis toute petite, Elsa Poux adore créer avec ses mains. Après des études aux Arts déco, à Paris, et 10 ans d’expérience dans la mode, elle a lancé sa propre collection d’accessoires et de prêt-à-porter, joliment baptisée Mapoésie. Un univers à découvrir.

"On est une famille de tricoteuses, s’amuse la Ruthénoise Elsa Poux, qui a créé sa ligne de vêtements et d’accessoires, baptisée Mapoésie. Enfant, je m’amusais avec les fils des pelotes, à paillettes, bouclettes, en mohair… Je bidouillais." Et c’est donc logiquement que la jeune femme, née à Rodez en 1974, se dirige - après être passée par l’école de la Mouline, le collège Sainte-Geneviève et le lycée Sainte-Procule où elle décroche son bac A3 - vers une filière artistique.

"Trop contente d’étudier à Paris"

"J’ai toujours beaucoup dessiné. J’avais des boîtes de pastels, je lisais des bouquins d’art, se souvient-elle. Quand j’étais au lycée, j’avais même une pièce, chez moi, où je peignais."

Elle monte donc à Paris, logée à la Cité des fleurs, le foyer des jeunes Aveyronnais, dans le XVIIe arrondissement - L’Oustal, dans le XIIe, était alors en construction - où elle reste deux années.

"Je me suis inscrite en prépa grandes écoles d’art pour apprendre le dessin, raconte la créatrice. Puis, j’ai tenté le concours d’entrée aux Arts déco mais j’ai échoué. J’ai alors passé une année à l’école Olivier-de-Serres avant de retenter le concours, que j’ai eu". Installée dans la capitale, l’Aveyronnaise habite alors dans le quartier du Marais.

"J’étais trop contente d’étudier à Paris. J’allais voir les expos, je visitais les musées. J’ai découvert toute la culture, l’architecture, la ville… C’est trop beau Paris !, s’enthousiasme-t-elle. Et puis mes parents m’ont toujours encouragée."

Le 10 juillet 2010, le grand saut

Au terme de sa formation de quatre années aux Arts décoratifs, spécialité design textile, Elsa Poux enchaîne plusieurs stages, notamment chez Galiano, et se forme à la broderie chez Lesage. Elle travaille ensuite durant dix ans pour la maison Ventilo avant de se lancer, le 10 juillet 2010, un grand pas pour la créatrice et une date gravée dans sa mémoire.

"Ma mère était très inquiète à l’idée que je quitte un emploi stable pour créer mon entreprise, se souvient-elle. Mais mon père m’a soutenu et on a fait un business plan. Mais j’ai quand même continué à travailler en free lance, au début."

Elsa Poux, dans son atelier du XIe arrondissement parisiens. Reproduction - L’Aveyronnais

Tout va alors très vite pour L’Aveyronnaise qui part un mois en Inde pour rencontre les fournisseurs et commencer à dessiner sa première collection - "Au début, je ne faisais que des foulards, juste cinquante références." - qu’elle présente dès le mois de janvier suivant lors de son premier salon professionnel, en tant qu’indépendante.

Des créations uniques et colorées. Reproduction - L’Aveyronnais

Des débuts facilités par l’expérience d’Elsa Poux, chez Ventilo. "Pendant dix ans, j’ai été en contact avec les fournisseurs, les artisans. On discutait des prix. J’ai aussi fait beaucoup de salons. Je connaissais tout de A à Z, c’est ce qui m’a incitée à me lancer", appuie la Ruthénoise.

"Quand j’ai commencé, je faisais tout, jusqu’à l’expédition. C’était beaucoup d’heures de travail, pas mal de galères… Mais ça marchait plutôt bien. Et puis mon mari [le graphiste Jean-Claude Chianale] m’a beaucoup aidée et il m’a encouragée."

Quelque 250 références par collection et une boutique

La petite entreprise grandit, au fil des ans, pour compter aujourd’hui quelque 250 références par collection, soit entre 3 000 et 3 500 pièces par saison, contre 700 lors du lancement de la marque Mapoésie.

Des créations uniques et colorées. Reproduction - L'Aveyronnais

Une marque lifestyle Si elle a lancé Mapoésie avec des châles et des foulards, Elsa Poux a ensuite développé ses collections, intégrant une ligne pour la maison, composée de tapis, coussins et foutas, avant de créer sa ligne de prêt-à-porter. "Mapoésie propose un univers singulier et onirique à l’identité graphique et colorée, précise la créatrice sur le site internet. Des créations uniques et colorées réalisées en séries limitées dont motifs se réinventent au fil des saisons." À découvrir dans la boutique du 69 rue du Chemin-Vert à Paris ainsi que sur Facebook, Instagram et Pinterest.

En plus de l’atelier installé au fond d’une cour dans le XIe arrondissement, une boutique a ouvert au 69, rue du Chemin-Vert, dans le même secteur. Les ventes se font aussi sur internet et à travers un réseau de quelque trois cents points de vente. "On travaille aussi beaucoup avec des précommandes, souligne la créatrice. Et on privilégie les circuits raisonnés. On participe également à des salons pros."

Des créations uniques et colorées. Reproduction L'Aveyronnais

L’Aveyronnaise a aussi choisi de s’associer à Nathalie Baratrand, "spécialiste de la com et du digital qui bosse plus sur la partie commerciale". "Je l’ai rencontrée parce que ses enfants étaient dans la même école que les miens, Mattéo et Prune", explique la créatrice. Ses enfants qui ont aujourd’hui 21 et 19 ans. « Ça me fait toujours bizarre de me dire qu’ils sont nés à Paris, dit Elsa Poux. Mais ils adorent l’Aveyron, se réjouit-elle. Cet Aveyron qui lui manque "surtout l’automne avec ses couleurs".

Et même à Paris, dans le mileu de la création et de la mode, qui peut paraître quelquefois superficiel, Elsa Poux garde les pieds sur terre, sans doute l’héritage de ses racines rouergates. "Je me sens bien bien bien Aveyronnaise !", insiste-t-elle.