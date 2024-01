"Fear Food Challenge" : ce défi TikTok pour les personnes atteintes de troubles alimentaires

(ETX Daily Up) - Le "Fear Food Challenge" est bien plus qu'un simple défi alimentaire filmé. Ce challenge est destiné aux personnes luttant contre des troubles alimentaires. Il les pousse à affronter leur peur en mangeant les aliments qu'elles redoutent le plus. En plus d'encourager la guérison, ce défi promeut un rapport plus sain à la nourriture.

Récemment, sur TikTok, une tendance peu commune a émergé. Des internautes prennent leurs smartphones et se filment en train de manger... leur "aliment de la peur". Mais contrairement aux défis alimentaires farfelus que l'on a l’habitude de voir, ce challenge n'est pas destiné à tout le monde. En effet, ce challenge, baptisé "Fear Food Challenge", est spécialement conçu pour aider les personnes qui luttent contre des troubles du comportement alimentaire (TCA).

Dans ces vidéos, de jeunes femmes en cours de guérison de leurs troubles alimentaires font preuve de courage en dévorant les aliments qu'elles redoutent le plus. Il s'agit souvent de plats riches en calories comme un cheeseburger, un tacos, ou encore une barre chocolatée. Une internaute, par exemple, se rend dans un fast-food pour déguster un hot-dog et accompagne sa vidéo du message : "Ne renoncez jamais à vous-même. Le rétablissement est possible. Et ça en vaut la peine". Les commentaires des internautes abondent en admiration, soulignant la bravoure de ces jeunes femmes. Dans d'autres vidéos, des jeunes femmes tirent au sort, à l'aide de petits papiers, l'aliment redouté qu'elles vont déguster devant la caméra. Sur TikTok, le hashtag #Fearfoodchallenge cumule plus de 470 millions de vues.





Les troubles alimentaires tels que l'anorexie mentale, l'hyperphagie boulimique et la boulimie mentale, sont souvent accompagnés d'une forte anxiété liée à certains aliments, ce qui déclenche des pensées négatives. Les personnes qui en souffrent peuvent avoir peur que la nourriture entraîne une prise de poids ou qu'elle enfreigne les règles strictes qu'elles se sont fixées, comme l'exclusion de certains glucides ou graisses. Le "Fear Food Challenge" offre ainsi un moyen de surmonter ces peurs alimentaires et de rétablir un rapport plus sain avec la nourriture.

Ce genre de défi peut faire partie d’un traitement pour guérir d’un trouble alimentaire, comme l’explique le Dr. Jason Nagata, spécialiste des troubles alimentaires à l'hôpital pour enfants UCSF Benioff de San Francisco à Mashable. Il précise que les personnes en convalescence ou en traitement ressentent une peur réelle et viscérale face à ces aliments. Une étape cruciale pour leur rétablissement consiste à être capable de manger une variété d'aliments, y compris ceux qui étaient autrefois source d'angoisse.

"La première fois que vous faites face à l'un de ces aliments, je pense que votre meilleure chance de réussite est de le faire avec un professionnel agréé qui est formé pour vous soutenir", note toutefois le spécialiste qui met en garde contre les risques potentiels de la médiatisation du challenge, notamment les commentaires désobligeants ou le harcèlement que certains participants peuvent subir.