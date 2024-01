Salles-la-Source. Le patrimoine de la commune s’affiche

Nombreux sont les randonneurs qui viennent prendre l’air en cette saison dans les rues et sentiers de Salles-la-Source. Depuis quelques semaines, chacun peut y admirer aussi de belles photos en couleur du patrimoine communal. Cet affichage extérieur a pris place à la suite des photos des outils du peintre Pierre Soulages exposées l’été passé.

Cette belle idée vient des services communaux qui ont organisé un concours photos à l’occasion des dernières journées du patrimoine. "Nous avons eu 60 photos prises par des photographes amateurs adultes et 20 proposées par des enfants et jeunes. Un beau succès que nous renouvellerons. Ce sont douze photos qui ont été choisies cette année pour enjoliver les rues de notre village" se réjouit Jean-Louis Alibert, maire de la commune. "Je fais partie d’un club photo et cela a été un vrai plaisir pour moi de participer à cette belle initiative " précise Bernard Mouly un des participants au concours.

Les photos issues du concours sont en ligne sur le site internet de la mairie. L’exposition extérieure est à voir actuellement autour de la cascade, de la marie, cour de la filature… Tout en faisant une belle promenade dans le village à la découverte de son patrimoine naturel, bâtit et culturel : de nombreux panneaux explicatif sont disposés dans les rues expliquant les caractéristiques historiques des différents lieux.