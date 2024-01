Quartiers prioritaires : votre quartier fait-il partie des 111 nouvelles zones choisies dans le cadre de la politique de la Ville ?

Depuis le 1er janvier, 111 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la Ville (PQV) ont été intégrés à la liste déjà existante et qui, depuis 2014, est mise à jour pour la première fois.

1 362 zones concernées en métropole, plus de 200 dans les Dom-Tom

Au total, ce sont désormais 1 362 zones qui sont concernées en métropole, plus de 200 dans les Dom-Tom. Selon un communiqué de presse, les QPV, dans lesquels vivent 5 millions d’habitants, sont censés bénéficier des dispositifs de la politique de la ville, "notamment en matière fiscale, et autour des enjeux éducatifs, d’emploi, d’insertion et de développement économique, ou sociaux" afin de résorber les inégalités avec le reste du territoire.

Tour d'horizon dans les 13 départements de l'Occitanie.

Ariège

Saint-Girons : cœur De Ville

cœur De Ville Foix : centre Ancien - Quartier de la Gare

centre Ancien - Quartier de la Gare Pamiers : centre Ancien - La Gloriette

Aude

Limoux : Quartier Aude ;

Quartier Aude ; Carcassonne : La Conte - Ozanam ; Le Viguier - Saint-Jacques ; Bastide Pont-Vieux ; Fleming La Reille ; Grazailles

La Conte - Ozanam ; Le Viguier - Saint-Jacques ; Bastide Pont-Vieux ; Fleming La Reille ; Grazailles Narbonne : Narbonne-Ouest ; Narbonne-Centre ; Narbonne-Est ;

Narbonne-Ouest ; Narbonne-Centre ; Narbonne-Est ; Lézignan-Corbières : centre-ville

Aveyron

Onet-le-Château : Les Costes-Rouges ; les Quatre-Saisons

Les Costes-Rouges ; les Quatre-Saisons Villefranche-de-Rouergue : Bastide, Tricot et Lapeyrade

Bastide, Tricot et Lapeyrade Rodez : Saint-Éloi et Camonil

Saint-Éloi et Camonil Millau : centre ancien et Beauregard

Haute-Garonne

Muret : Saint-Jean ; Centre Ouest

Saint-Jean ; Centre Ouest Saint-Gaudens : cœur et quartier de Saint-Gaudens

cœur et quartier de Saint-Gaudens Blagnac : Barradels

Barradels Colomiers : Grand Val d'Aran-en-Jacca

Grand Val d'Aran-en-Jacca Toulouse : Pradettes ; Grand Mirail ; Arènes ; Empalot ; Izards - 3 Cocus - La Vache ; Cépière Beauregard ; Breguet Lecrivain - Saint-Exupéry ; Soupetard ; Vivier Maçon ; La Gloire ; Le Seycheron ; Lalande Nord ; La Fourguette

Pradettes ; Grand Mirail ; Arènes ; Empalot ; Izards - 3 Cocus - La Vache ; Cépière Beauregard ; Breguet Lecrivain - Saint-Exupéry ; Soupetard ; Vivier Maçon ; La Gloire ; Le Seycheron ; Lalande Nord ; La Fourguette Toulouse, Fenouillet : Ginestous

Tarn

Carmaux : Rajol - Cérou - Gourgatieux - Bouloc - Verrerie

Rajol - Cérou - Gourgatieux - Bouloc - Verrerie Gaillac : Lentajou - Catalanis

Lentajou - Catalanis Graulhet : Crins - En Gach

Crins - En Gach Aussillon : La Falgalarié

La Falgalarié Castres : Laden Petit Train ; Lameilhé ; Aillot Bisséous Lardaillé ; centre-ville

Laden Petit Train ; Lameilhé ; Aillot Bisséous Lardaillé ; centre-ville Albi : Cantepau ; Veyrières Rayssac ; Lapanouse

Tarn-et-Garonne

Montauban : Médiathèque ; Cœur de Ville ; Beausoleil-Bas ;

Médiathèque ; Cœur de Ville ; Beausoleil-Bas ; Moissac : centre-Ville ; Sarlac ;

Lot

Cahors : Terre-Rouge

Gers

Grand Garros : Auch

Hautes-Pyrénées :

Tarbes : Solazur ; Laubadère ; Ormeau/Bel Air - Mouysset

Solazur ; Laubadère ; Ormeau/Bel Air - Mouysset Lourdes : Ophite

Gard

Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues : Près-Saint- Jean - Cévennes - Tamaris - Cauvel-la Royale - Rochebelle - centre-ville

Près-Saint- Jean - Cévennes - Tamaris - Cauvel-la Royale - Rochebelle - centre-ville Anduze : centre-ville

centre-ville Nîmes-Pissevin : Pissevin - Valdegour

Pissevin - Valdegour Nîmes : Gambetta-Richelieu ; Chemin-Bas d'Avignon - Clos d'Orville ; Mas De Mingue ; Route de Beaucaire ; Némausus-Jonquilles - Haute Magaille - Oliviers

Gambetta-Richelieu ; Chemin-Bas d'Avignon - Clos d'Orville ; Mas De Mingue ; Route de Beaucaire ; Némausus-Jonquilles - Haute Magaille - Oliviers Saint-Gilles : Sabatot - Centre Ancien

Sabatot - Centre Ancien Bagnols-sur-Cèze : Escanaux - Coronelle - Citadelle - Vigan Braquet

Escanaux - Coronelle - Citadelle - Vigan Braquet Pont-Saint-Esprit : centre-ville

centre-ville Beaucaire : La Moulinelle ; Centre-Ville

La Moulinelle ; Centre-Ville Saint-Ambroix : L'Ecusson

L'Ecusson Vauvert : Les Costières

Les Costières La Grand-Combe, Les Salles-du-Gardon, Barnoux-les-Taillades : La Grand Combe : Centre-ville - L'Arboux et Trescol - la Levade / Branoux-les-Taillades : le Gallissard / Les Salles du Gardon : l'impostaire Bas village - La Plaine

La Grand Combe : Centre-ville - L'Arboux et Trescol - la Levade / Branoux-les-Taillades : le Gallissard / Les Salles du Gardon : l'impostaire Bas village - La Plaine Uzès : quartier Amandiers-Mûriers

Hérault

Béziers : centre-ville ; Iranget Grangette ; Devèze

centre-ville ; Iranget Grangette ; Devèze Montpellier : Celleneuve ; Mosson ; Petit Bard Pergola ; Paul Valéry - Pas du Loup - Val de Croze ; Cévennes ; Gély - Figuerolles ; Lemasson - Croix d'Argent ; Tournezy-Saint-Martin ; Pompignane ; Aiguelongue ;

Celleneuve ; Mosson ; Petit Bard Pergola ; Paul Valéry - Pas du Loup - Val de Croze ; Cévennes ; Gély - Figuerolles ; Lemasson - Croix d'Argent ; Tournezy-Saint-Martin ; Pompignane ; Aiguelongue ; Frontignan : cœur de ville à Calmette

cœur de ville à Calmette Sète : Ile de Thau ; centre-ville - Ile Sud ;

Ile de Thau ; centre-ville - Ile Sud ; Agde : centre-ville

centre-ville Bédarieux : centre-ville

centre-ville Lunel : centre et périphérie

centre et périphérie Lodève : centre-ville

centre-ville Clermont-L'Hérault : centre-ville

Lozère

Mende : Fontanilles

Pyrénées-Orientales

Elne : centre-ville

centre-ville Perpignan : quartier Saint-Assiscle ; quartier de la gare ; Quartier Bas-Vernet Ancien Zus ; Diagonale du Haut - Moyen-Vernet ; Rois de Majorque ; Bas-Vernet (nouveau QPV) ; Quartier du centre ancien ; quartier du Nouveau Logis ; quartier du Champs-de-Mars.

Qui est éligible ?

Les nouveaux quartiers prioritaires ont été choisis en croisant les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les analyses de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Pour être éligible, un quartier doit se situer dans une unité urbaine de plus de 10 000 habitants et compter au minimum 1 000 habitants.