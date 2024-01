Saint-Affrique. La commission permanente du Département a validé 4,2 M€ au profit du canton

4 M€ ont été alloués pour le relogement de la Maison des solidarités départementales au sein de l’îlot Voltaire, situédans le cœur de ville ancien de Saint-Affrique.

La dernière commission permanente du conseil départemental a voté des délibérations en faveur de dossiers des communes et associations du canton soutenus par les conseillers Sébastien David et Émilie Gral. Une aide à l’investissement de 11 402 € a été votée au profit de l’association Tremplin pour l’emploi.

Au titre du Point Info Senior, situé à la Maison France Services de Vabres-l’Abbaye, 33 900 € ont été octroyés à l’Association de coordination gérontologique du Saint-Affricain. 93 122 € ont été validés pour la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons pour la réalisation d’une passerelle de mobilité douce entre le stade du Bourguet, à Vabres-l’Abbaye, et Pastoralia à Saint-Affrique.

Le tracé du circuit VTT de Calmels-et-le-Viala a été inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées, ainsi qu’un circuit local à Vabres-l’Abbaye. Plusieurs subventions ont été validées : 3 000 € pour l’Hivernale des Templiers qui a eu lieu le 3 décembre à Roquefort-sur-Soulzon ainsi que 1 700 € pour la Cycl’Roquefort des 2 et 3 septembre.

Des aides pour les déplacements de sportifs ont été également validées au profit de plusieurs clubs : 4 109 € pour le Saint-Affrique Handball, 2 278 € pour le Rugby club Saint-Affricain, 2 250 € pour les Flèches Saint-Affricaines, 500 € pour le Cercle des Nageurs de Saint-Affrique, mais également 10 000 € au Rugby Club Saint-Affricain pour son équipe en Fédérale 3 000 et 6 000 € au Saint-Affrique Handball pour ses deux équipes filles et garçons en Prénationale. 145 € ont été attribués aux Éditions Fleurines pour l’ouvrage "Intime et secrète forêt de l’Aubrac". 4 M€ ont été alloués pour le relogement de la Maison des solidarités départementales au sein de l’îlot Voltaire à Saint-Affrique. 2 000 € ont été votés en faveur du syndicat départemental d’apiculture "L’Abeille de l’Aveyron".

Il a été octroyé 50 000 € à la commune de Saint-Félix-de-Sorgues pour la seconde tranche de l’aménagement de l’opération Cœur de village. Enfin, une aide de 809 € a été décidée pour la réalisation de l’adressage à la commune de Vabres-l’Abbaye.