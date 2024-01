Alain Delon annonce par la voix de son avocate porter plainte contre son fils Anthony Delon.

Rien ne va plus dans le clan de la famille Delon. Alors qu'Anthony Delon a annoncé dans les colonnes de Paris Match avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka Delon, Alain Delon contre-attaque ce jeudi 4 janvier 2024, annonçant, par la voix de son avocat, comme le rapporte BFMTV, son intention de porte plainte contre son fils.

Alain Delon sort du silence et riposte

L'acteur âgé de 88 ans qui ne s'était jamais exprimé sur cette affaire à multiples rebondissements a décidé de riposter. Alain Delon se dit "extrêmement choqué" par "le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony", rapporte son conseil Me Ayela.

Selon lui, ces révélations dans la presse n'ont "qu’un seul but": "lui nuire" et nuire à la réputation de sa fille Anouchka" afin d'"atteindre la relation unique qu’il a toujours eue" avec elle. Et d'indiquer encore dans le communiqué de presse : "Il a encore une fois profité de son nom pour se faire de la publicité en publiant un livre à charge contre lui Il a même ajouté : "Qu’il me foute la paix, et qu’il foute la paix à ma fille", poursuit-il.

Anthony Delon porte plainte contre sa sœur

Dans cet entretien, Anthony Delon affirme par ailleurs avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka, lui reprochant de ne pas l'avoir informé que leur père avait été "soumis à cinq tests cognitifs" entre 2019 et 2022 et qu'il "n'en a réussi aucun".

Alain Delon, dernier monstre sacré du cinéma français, est "affaibli" et "ne supporte plus de se voir comme ça, diminué", rapporte son fils Anthony dans un entretien à Paris Match publié jeudi. L'acteur de 88 ans, apparu amaigri sur une photo publiée sur le réseau social Instagram par un autre de ses enfants, Alain-Fabien, à l'occasion du réveillon de Noël, avait subi un grave AVC en juillet 2019.

"Il parle peu, ça le fatigue ou bien ça l'énerve quand on le fait répéter, car sa voix n'est plus toujours placée, je veux dire audible", développe Anthony Delon dans cette interview.

Une plainte déjà déposée par les trois enfants contre la dame de compagnie

Les trois enfants de la star avaient porté plainte en juillet 2023 contre la femme qu'ils présentaient comme sa "dame de compagnie", un terme qu'elle réfute, et une enquête a été ouverte, notamment pour des faits de harcèlement moral.

Selon leur avocat, Hiromi Rollin n'a eu "de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces" depuis l'accident vasculaire cérébral de l'acteur. En réponse, l'avocat de celle-ci, expulsée cet été de la grande demeure de Douchy-Montcorbon, avait annoncé vouloir déposer une plainte "contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées (...) constatées par un certificat médical".

Cette plainte vient d'être classée sans suite par le tribunal de Montargis.