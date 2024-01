Entraygues-sur-Truyère. De belles compositions florales avec l’ADMR

L’association locale ADMR Entraygues-Saint-Amans vient de démarrer les ateliers d’art floral.

Samedi après-midi, à la salle de la Maison des associations, avait lieu le dernier atelier pour la fin d’année. L’association locale, dotée de deux anciens fleuristes, va établir un calendrier et des propositions d’ateliers gratuits, au cours de 2024, ouverts à toutes les personnes qui le souhaiteront, sur inscriptions.

À l’aide de mousse et de divers végétaux de la nature (houx, lichen, genêts, gui, sapin…) ainsi que de fleurs, le premier groupe de participants a mis en pratique les conseils de Florence Portugal, avec beaucoup d’entrain, et dans la plus grande convivialité, pour la réalisation personnelle d’une composition florale qui va décorer la table pour les fêtes de fin d’année.

Le président de l’association Gilbert Vigneron, qui participait, tenait à remercier Florence et les participants. Chacun exprimait sa satisfaction pour cette belle initiative et espérait que l’atelier se renouvelle.