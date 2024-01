Comps-la-Grand-Ville. La mairie offre une belle rencontre autour des nouvelles communales

Plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation pour le repas des aînés offert par la municipalité. Les plus de 65 ans, heureux de se rencontrer, ont pu échanger entre eux, avant de prendre place autour des tables agréablement garnies du restaurant Castanié.

Le maire, entouré de quelques conseillers municipaux, prenait la parole pour donner quelques informations récentes sur la commune. Il devait nommer Suzanne Bouloc, qui après de nombreuses années au service de la mairie et de l’agence postale, fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année. Elle sera remplacée par Sylvie Porte embauchée en tant que contractuelle dans un premier temps. Il ajoutait : "Colbert Hatchi est lui aussi embauché en tant que contractuel. C’est le nouveau collègue de Jérôme Castanié." On peut ajouter l’arrivée de Laurine Mallaval en qualité d’Atsem, contractuelle également. Elle remplace Stéphanie Castan qui, elle, est en disponibilité le temps d’être embauchée dans son nouveau domaine professionnel.

Ensuite, il abordait le sujet des éoliennes. Il précisait : "La cour administrative d’appel de Toulouse a donné injonction au préfet de l’Aveyron de valider l’autorisation unique comme demandé en 2015. Pourtant la bataille juridique continue puisque la commune de Comps et l’association à Contre vent se pourvoient en conseil d’État. Dans le même temps, le PETR du Lévézou, par la voix de son président, Arnaud Viala, ainsi que l’intercommunalité du Pays de Salars, par la voix de son président Yves Regourd, la commune de Trémouilles et de nombreuses associations se sont constitués nouveaux requérants pour continuer la lutte contre ce projet devant la cour administrative de Toulouse." Le maire rajoutait : "Ce projet, qui a vu sa première demande refusée par le préfet Louis Laugier en 2015, est encore aujourd’hui devant les tribunaux car l’entreprise porteuse du projet souhaite aller jusqu’au bout de tous les recours judiciaires. Pourtant depuis ces huit dernières années, il y a eu d’importantes évolutions urbanistiques, notamment avec la naissance du Scot du Lévézou 2021 et du PLUi de Pays de Salars qui en découle en 2022, qui ne prévoit qu’une possibilité d’agrandissement de parc éolien existant sur la commune de Pont-de-Salars ; deux ou trois éoliennes supplémentaires et sept ou huit mats en plus sur la commune de Salles-Curan pour le PLUi du Lévézou- Pareloup. Il n’y a aucune zone Néol sur la commune de Comps pouvant accueillir ce projet."

Le maire abordait ensuite l’opération de l’adressage, qui, a-t-il précisé "touche à sa fin".

Pour terminer, il donnait des nouvelles de l’avancement des travaux de la salle des fêtes : à l’intérieur de la salle, pose du placo, en cours, partie cantine terminée, restent le crépi extérieur et l’auvent. L’excellent repas se poursuivait, et le service gracieux ajoutait une note supplémentaire à ce sympathique après-midi.