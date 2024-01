Pyrénées : une course contre la montre de plusieurs heures pour retrouver Léon, 9 ans, qui s'était perdu dans la montagne

Léon, 9 ans, s'est égaré pendant qu'il randonnait avec son grand-père et son papa dans la forêt domaniale des Albères, dans les Pyrénées-Orientales avant d'être retrouvé sain et sauf de l'autre côté de la frontière, en Espagne.

L'histoire se finit fort heureusement de belle manière. Celle d'un enfant âgé de 9 ans, Léon, qui, parti randonner en famille dans les Pyrénées-Orientales, s'est retrouvé en Espagne après s'être perdu, comme le rapporte L'Indépendant.

Léon s'égare dans le brouillard

De gros moyens de recherches ont été engagés dès l'alerte donnée en début d'après-midi par le papa. Alors que Léon marchait aux côtés de son papi promenant entre le pic Néoulous et le col de l'Ouillat qui culminent à plus de 1 200 m d'altitude, dans la forêt domaniale des Albères, le garçon s'est soudain égaré, piégé par un épais brouillard, alors qu'il voulait rejoindre son papa se situant sur un autre chemin.

Un dispositif de secours conséquent

L'inquiétude est rapidement montée la nuit tombant tôt et les températures se rafraîchissant rapidement, surtout à cette époque de l'année et encore plus en montagne.

Comme le précise Actu.fr, deux hélicoptères, l'un de la Sécurité civile, l'autre de la gendarmerie équipés de caméras thermiques ont survolé la zone. Des CRS de montagne, un chien et son maître, plusieurs dizaines de gendarmes et sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Au sol, les environs ont été ratissés en long et en large, notamment au moyen de jumelles infrarouges.

Une course contre la montre lancée pour tenter de retrouver le garçon avant la nuit.

L'enfant a regagné un restaurant

Jusqu'au dénouement heureux, en début de soirée ce jeudi, lorsque la maman de Léon a reçu un coup de téléphone de son fils depuis un restaurant espagnol qu'il a réussi à rejoindre par ses propres moyens.