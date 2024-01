Football - Coupe de France : les réactions après la qualification de Rodez à Challans

Rodez a battu Challans (4-0), vendredi 5 janvier, et s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France.

Didier Santini, entraîneur de Rodez : "Je suis satisfait du comportement de mes joueurs, de la rigueur et de notre plan de jeu. En menant très vite 2-0, on s’est un petit peu relâchés sur un terrain difficile, mais on a réussi à leur faire mal par moments sans trop être mis en danger. L’objectif était de les mettre sous pression, de ne pas les laisser mettre en place leur jeu et ressortir facilement le ballon. Les joueurs ont fait le job."

Nicolas Lemétayer, entraîneur de Challans : "On fait une bonne partie face à cette équipe de Ligue 2., sauf qu’on se tue le match en dix minutes, alors qu’on avait fait un focus là-dessus… C’est sur ça que je suis déçu. On a été en dedans, on a manqué de lucidité et de concentration. Quand on est mené 2-0 face à une Ligue 2, c’est beaucoup plus compliqué. On a essayé d’aller les chercher plus haut en deuxième mi-temps, mais on savait qu’en faisant ça, on allait leur offrir des espaces.

