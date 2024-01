Galette des rois : des calories… mais aussi du plaisir

Ce week-end sera marqué par l’Epiphanie, autrement dit, pour beaucoup d’entre nous, l’occasion de déguster des galettes des rois souvent synonymes de calories. Ce qui pour la diététicienne et blogueuse culinaire Margaux Letort, ne doit pas nous faire oublier la notion de plaisir.

Frangipane ou briochée, "une galette est forcément calorique", nous explique Margaux Letort*. Mais il y a "calories" et "calories". La frangipane sera la plus "riche". Avec une pâte feuilletée, son mélange crème pâtissière et crème d’amandes (œufs, sucre, beurre et poudre amandes), elle en effet très calorique. Au total, une part de 100 g, c’est 500 calories !

Que penser de la galette briochée ?

Pour Margaux Letort, la galette briochée est bien moins calorique, environ 200 calories pour 100 g. Une des raisons : la pâte à brioche est plus légère que la pâte feuilletée. Pour autant, mieux vaut se méfier de certains éléments apportés au moment du montage pour rendre ce type de galettes plus attrayantes. Même si ce n’est pas énorme, "les fruits confits sont très sucrés, mieux vaut privilégier des fruits frais. Les perles de sucres ajoutent aussi des sucres rapides…".

Si vraiment vous culpabilisez à l’idée de manger de la galette…

Margaux Letort tempère : "le nombre de calories dépend de la quantité de garniture : en effet certaines galettes contiennent beaucoup de pâte et peu de garniture… Par ailleurs, même si elle reste constituée de beurre, de sucre et d’œufs, partir sur une simple crème d’amandes ou de noisettes (c’est-à-dire comme dans la frangipane mais sans la crème pâtissière, ndlr) apportera du bon gras et des protéines. Sans oublier que les fruits oléagineux sont riches en fibres, font baisser le taux de cholestérol et ont un index glycémique (IG) bas. Enfin, une galette au chocolat noir reste riche en magnésium qui aide à lutter contre la constipation."

Si vous souhaitez alléger plus encore la galette, "choisissez une version avec une purée de fruits ou des fruits frais pour du sucre naturel et des fibres."

Ne rien s’interdire

Même si les galettes peuvent apparaître comme des bombes caloriques, la diététicienne et blogueuse culinaire rassure une nouvelle fois. "Il ne faut bannir aucun aliment." Car selon elle, la notion de plaisir est intimement liée à celle de santé. Dans la mesure où cela entre dans le cadre d’une alimentation équilibrée et demeure occasionnel. Après tout, la galette des rois, ce n’est qu’une fois par an.

Un conseil : "il est judicieux de doser la quantité consommée. On ne se sert qu’une seule part, et pas trois. On prend aussi en compte ce qui a été mangé avant. L’idéal est de garder la galette pour le goûter (et non en dessert) pour fractionner l’alimentation, ne pas apporter trop de calories durant le même repas. Sans oublier de bien s’hydrater (eau, thé, café) pour faciliter la digestion."

Où acheter sa galette ?

Dernière question : en boulangerie ou au supermarché ? Pour la diététicienne, "la boulangerie est à privilégier, en s’assurant qu’il s’agit bien d’un produit fait sur place et non décongelé. Un produit surgelé ou sous vide contiendra forcément des conservateurs, colorants et autres additifs. Regardez bien la liste des ingrédients : plus elle est longue, plus d’éléments auront été ajoutés."

Mais pour Margaux Letort, l’idéal reste toujours le "fait-maison". "Vous choisirez la quantité de sucre et la qualité des ingrédients par la même occasion. Plaisir de cuisiner, plaisir de manger et surtout moins cher."

*Autrice du blog recettes100faim.fr