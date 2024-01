Ventes de livres : Astérix finit l'année 2023 en tête

(ETX Daily Up) - Le quarantième album du Gaulois Astérix a été le livre le plus vendu de 2023. Aucune surprise à le voir en tête du classement Edistat, établi pour la dernière semaine de l'année. "L'Iris blanc" devance "Le Retour de Lagaffe", autre meilleure vente de l'année, qui conserve sa deuxième place. "Veiller sur elle", le Goncourt 2023, clôt le podium.

Classement des meilleures ventes de livres du 25 au 31 décembre 2023 :

1. "Astérix T.40 - L'Iris blanc", René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro et Didier Conrad (Hachette)

2. "Gaston T.22 - Le retour de Lagaffe", Delaf (Dupuis)

3. "Veiller sur elle", Jean-Baptiste Andrea (L'Iconoclaste)

4. "La Tresse", Laetitia Colombani (Le Livre de Poche)

5. "One Piece T.106", Eiichiro Oda (Glénat)

6. "Histoire de Jérusalem", Vincent Lemire et Christophe Gaultier (Les Arènes)

7. "Son Odeur après la pluie", Cédric Sapin-Defour (Stock)

8. "Triste tigre", Neige Sinno (P.o.l)

9. "Mortelle Adèle et les Reliques du Chat-Lune", Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan and Co)

10. "13 à table !", Philippe Besson, Michel Bussi, Maxime Chattam, François d'Epenoux, Lorraine Fouchet (Pocket)