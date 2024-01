Les principales nominations aux Golden Globes

(AFP) - Voici les nominations dans les principales catégories pour les 81e Golden Globes qui seront décernés dimanche soir.

"Barbie" mène la course avec neuf nominations, suivi de près par "Oppenheimer" qui en compte huit. Après sa déferlante au box-office l'été dernier, le phénomène "Barbenheimer" part donc favori pour la saison des récompenses.

Les autres films comptant au moins cinq nominations sont "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, "Pauvres Créatures" et "Past Lives - Nos vies d'avant".

- FILMS -

Meilleur film dramatique:

"Anatomie d'une chute"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Past Lives - Nos vies d'avant"

"La Zone d'intérêt"

Meilleure comédie ou comédie musicale:

"Air"

"American Fiction"

"Barbie"

"Winter Break"

"May December"

"Pauvres Créatures"

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Bradley Cooper, "Maestro"

Leonardo DiCaprio, "Killers of the Flower Moon"

Colman Domingo, "Bayard Rustin"

Barry Keoghan, "Saltburn"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Andrew Scott, "Sans jamais nous connaître"

Meilleure actrice dans un film dramatique:

Annette Bening, "Insubmersible"

Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"

Sandra Huller, "Anatomie d'une chute"

Greta Lee, "Past Lives - Nos vies d'avant"

Carey Mulligan, "Maestro"

Cailee Spaeny, "Priscilla"

Meilleur acteur dans une comédie:

Nicolas Cage, "Dream Scenario"

Timothee Chalamet, "Wonka"

Matt Damon, "Air"

Paul Giamatti, "Winter Break"

Joaquin Phoenix, "Beau is Afraid"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Meilleure actrice dans une comédie:

Fantasia Barrino, "La Couleur Pourpre"

Jennifer Lawrence, "Le Challenge"

Natalie Portman, "May December"

Alma Poysti, "Les Feuilles mortes"

Margot Robbie, "Barbie"

Emma Stone, "Pauvres Créatures"

Meilleur acteur dans un second rôle:

Willem Dafoe, "Pauvres Créatures"

Robert De Niro, "Killers of the Flower Moon"

Robert Downey Jr, "Oppenheimer"

Ryan Gosling, "Barbie"

Charles Melton, "May December"

Mark Ruffalo, "Pauvres Créatures"

Meilleure actrice dans un second rôle:

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "La Couleur Pourpre"

Jodie Foster, "Insubmersible"

Julianne Moore, "May December"

Rosamund Pike, "Saltburn"

Da'Vine Joy Randolph, "Winter Break"

Meilleur réalisateur:

Bradley Cooper, "Maestro"

Greta Gerwig, "Barbie"

Yorgos Lanthimos, "Pauvres Créatures"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon"

Celine Song, "Past Lives - Nos Vies d'avant"

Meilleur film en langue étrangère:

"Anatomie d'une Chute"

"Les Feuilles mortes"

"Moi capitaine"

"Past Lives - Nos vies d'avant"

"Le Cercle des neiges"

"La Zone d'intérêt"

Meilleur film d'animation:

"La Garçon et le Héron"

"Elementaire"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

"Suzume"

"Super Mario Bros, le film"

"Wish - Asha et la bonne étoile"

- LES FILMS QUI DOMINENT -

"Barbie" - 9 nominations

"Oppenheimer" - 8 nominations

"Killers of the Flower Moon" - 7 nominations

"Pauvres Créatures" - 7 nominations

"Past Lives - Nos vies d'avant" - 5 nominations

- SERIES TELEVISEES -

Meilleure série dramatique:

"1923"

"The Crown"

"La Diplomate"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Succession"

Meilleur acteur dans une série dramatique:

Brian Cox, "Succession"

Kieran Culkin, "Succession"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Jeremy Strong, "Succession"

Dominic West, "The Crown"

Meilleure actrice dans une série dramatique:

Helen Mirren, "1923"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "La Diplomate"

Sarah Snook, "Succession"

Imelda Staunton, "The Crown"

Emma Stone, "The Curse"

Meilleure série comique:

"Abbott Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Fonction : Juré"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

Meilleur acteur dans une série comique:

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Jason Segel, "Shrinking"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Meilleure actrice dans une série comique:

Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Elle Fanning, "The Great"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Meilleur film de télévision ou mini-série:

"Toute la lumière que nous ne pouvons voir"

"Acharnés"

"Daisy Jones and the Six"

"Fargo"

"Fellow Travelers"

"Lessons in Chemistry"

Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série:

Matt Bomer, "Fellow Travelers"

Sam Claflin, "Daisy Jones and the Six"

Jon Hamm, "Fargo"

Woody Harrelson, "White House Plumbers"

David Oyelowo, "Lawmen: L'histoire de Bass Reeves"

Steven Yeun, "Acharnés"

Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série:

Riley Keough, "Daisy Jones and the Six"

Brie Larson, "Lessons in Chemistry"

Elizabeth Olsen, "Love & Death"

Juno Temple, "Fargo"

Rachel Weisz, "Faux-Semblants"

Ali Wong, "Acharnés"