CARTES. Grand froid, neige, verglas, crues : 67 départements en vigilance, le ciel de ce lundi 8 janvier

Les températures se sont installées sous les 0°C sur une grande partie du territoire français, ce lundi. Au nord, c'est avec les pieds dans l'eau. On détaille.



Des températures au-dessous de 0°C, avec des pointes attendues à -10°C comme sur l'Aubrac, et un ressenti encore plus glacial avec un vent du nord polaire ? Un hiver, tout simplement, diront les nostalgiques du "bon vieux temps" quand la neige et le froid venaient chaque année dans des territoires où ils se sont faits plus rares ces dernières années.

Les 67 départements placés en vigilance ce lundi 8 janvier. Capture d'écran - Météo France

Grand froid activé, sans être polaire ni une vague

Dans cet hiver normal donc, Météo France a activé ce dimanche, et pour la première fois cet hiver, la vigilance grand froid pour toute la journée de ce lundi 8 janvier.

Les 40 départements en vigilance jaune pour grand froid ce lundi 8 janvier. Capture d'écran. - Météo France

40 départements dont la Lozère et l'Aveyron se retrouvent ainsi en vigilance jaune. Ce lundi, "au petit matin, les gelées sont généralisées dans l'intérieur, les températures minimales sont comprises entre -5 et 0 degrés sur la moitié nord, entre -3 et +2 degrés au sud, entre 0 et 5 degrés près des côtes, localement 6 à 10 sur la Côte d'Azur et la Corse", détaille Météo France. Si les maximales vont rester souvent négatives au nord du pays, elles ne dépasseront pas 0 à 5 degrés sur le reste du pays, excepté sur le sud de l'Aquitaine avec 6 à 8 degrés, l'arc méditerranéen avec 6 à 11 degrés et la Corse avec 10 à 14 degrés. Un épisode de froid toutefois limité dans le temps et dans la rigueur.

Attention à la neige et au verglas dans 52 départements

Ces gelées matinales voire diurnes dans le nord seront alliées à un ciel généralement couvert où se produiront des averses de pluies (dans le sud-est notamment) et de neige, assez fréquentes en journée avec de la neige au-delà de 300 à 400 m, voire plus bas ou en plaine en soirée et dans la nuit, de l'Alsace au Berry, Limousin et Auvergne Rhône-Alpes, jusqu'aux Pyrénées, puis du sud de Rhône-Alpes jusqu'au Centre-Val-de-Loire en soirée. Des conditions qui vont accentuer le risque de verglas : 52 départements sont placés en vigilance jaune pour ce risque.

Les 52 départements placés en vigilance jaune pour neige et verglas Capture d'écran - Météo France

Un froid qui "gèle" la décrue ?

10 départements sont par ailleurs toujours placés en vigilance pour les crues après plusieurs semaines de pluies intenses, dont deux en orange : le Pas-de-Calais et le Nord, où la décrue est très lente et où les habitants vont se retrouver en plus sous des températures négatives pour 48 heures ou plus.

Le vent violent s'estompe

Le Mistral et la Tramontane, qui a soufflé jusqu'à 170 km/h ce dimanche dans les Pyrénées-Orientales qui reste le seul département en vigilance vont continuer d'être présents ce lundi 8 février jusqu'en début d'après-midi.

Quant au risque d'avalanches, il demeure en jaune sur la totalité des 11 départements alpins et pyrénéens.