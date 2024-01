Chute des températures : comment s’habiller contre le froid ?

Dans de nombreuses régions, les températures ont chuté pour passer en-dessous de la barre de 0°C. Notre organisme est mis à rude épreuve. Comment s’habiller pour lutter efficacement contre le froid ?

Lorsque les températures dégringolent, comment s’habiller pour n’avoir ni trop froid, ni trop chaud ? Le secret réside dans la superposition des couches. Une méthode connue sous le nom de "technique de l’oignon". Le principe : enfiler plusieurs vêtements les uns sur les autres. Ce qui permettra d’en retirer facilement si vous avez trop chaud, ou d’en remettre une couche si vous avez trop froid.

La première couche est très importante puisqu’elle est en contact direct avec votre peau. Préférez les vêtements "respirant" et bannissez le coton qui a la fâcheuse tendance à absorber l’humidité (votre transpiration) et à mettre du temps à sécher.

La deuxième couche doit permettre de vous isoler du froid extérieur. Polaire, pull, t-shirt à manches longues, chemise devraient ainsi protéger votre épiderme. Si vous craignez de grelotter, ajoutez un gilet, facilement retirable.

Enfin, troisième élément, un manteau chaud, suffisamment épais pour affronter les basses températures. Une matière coupe-vent vous aidera à lutter contre les intempéries.

Protégez vos mains, vos pieds et votre tête

Lorsque les températures chutent, c’est par les extrémités que la déperdition de chaleur est la plus importante. Cela s’explique par une diminution de l’afflux sanguin dans ces zones du corps. Appelé vasoconstriction, ce phénomène est dû au fait que les organes vitaux comme le cerveau et le cœur sont prioritaires. Les mains, les pieds et surtout la tête, d’où s’échappe 30 % de la chaleur corporelle, sont donc particulièrement exposés. D’où l’importance de porter bonnet, chapeau ou cagoule ainsi que des gants et des bonnes chaussettes et des chaussures couvrantes et étanches.