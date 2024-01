Comment cinq minutes et un café peuvent transformer votre relation

(ETX Daily Up) - Il n’est pas toujours évident de rester un couple au milieu des enfants, des courses et de la multitude de choses à penser au quotidien. Pour éviter que la flamme s’éteigne, face au poids du quotidien, voici une astuce très simple à mettre en place : prendre cinq minutes tous les matins pour se parler autour d’une tasse de café.

Cette astuce, révélée dans une vidéo par Aston Simmond, une coach en relations humaines basée en Australie, serait capable de transformer votre relation et ne nécessiterait que cinq minutes chaque matin au moment de boire son café. "Prendre une pause-café de cinq minutes ensemble est bien plus que de la simple caféine : c'est notre dose quotidienne de connexion, de conversation profonde et une façon amusante d'être sur la même longueur d'onde", écrit elle dans la légende de son post. Pour ceux qui ne sont pas amateurs de caféine, une tasse de thé peut tout aussi bien faire l'affaire.





Cette astuce a vu le jour après une période difficile dans la vie d'Aston Simmonds, lorsque son propre mariage était au bord du précipice. "Non seulement cela a sauvé notre mariage, mais cela a également complètement transformé notre relation", assure l'experte. Même lorsqu'ils sont géographiquement séparés, le couple se réserve cinq minutes pour une conversation intime en vidéo.

Ce moment privilégié à deux sert également d'évasion à la routine conjugale. Souvent, lorsque l'on vit avec son partenaire, les discussions tournent autour des tâches ménagères, des factures et des responsabilités parentales. Grâce à ce petit rendez-vous matinal, vous avez l'occasion de partager vos émotions et vos sentiments concernant votre relation. La coach insiste sur le fait que la communication initiale doit être décomplexée : "Nous commençons par une communication ouverte sur ce que nous ressentons en nous-mêmes et dans la relation. L'intention est d'écouter et de partager à tour de rôle pendant une minute ou moins" déclare-t-elle dans un article publié dans Kidspot.

Pour nourrir cette conversation, Aston Simmonds propose cinq questions clés : "Comment te sens-tu par rapport à toi-même et à notre relation ? Qu’est-ce que tu aimes dans notre relation, qu’est-ce qui fonctionne. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe et qui ne fonctionne pas, mais dont tu n’as pas parlé ? Qu'est-ce qui est important pour toi cette semaine et comment puis-je te soutenir ? De quoi as-tu besoin ? Quelles actions devons-nous entreprendre après cette rencontre ?"

En posant l'une de ces questions, vous pourriez approfondir la compréhension mutuelle et renforcer la connexion au sein de votre couple.

En somme, l'astuce du café peut se révéler être un moyen simple mais efficace de raviver la flamme dans votre relation. En prenant ces cinq minutes chaque matin pour communiquer ouvertement et sincèrement avec votre partenaire, vous pourriez bien favoriser la compréhension mutuelle, et qui sait, gagner en complicité. Alors, à vos tasses de café (ou de thé) pour une relation plus solide et épanouissante !