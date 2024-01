Vague de froid: pourquoi ne faut-il pas surchauffer la maison ?

Avec le froid extérieur, la tentation peut être grande de monter le thermostat, d’un, deux ou trois degrés… Réfrénez-vous ! Vivre dans un environnement surchauffé n’apparaît pas vraiment compatible avec un intérieur sain.

L’Agence de la transition écologique (Ademe) a établi des préconisations relatives aux températures idéales de chaque pièce de la maison ou de l’appartement. Au-delà de l’aspect santé, il s’agit pour elle de concilier les économies d’énergie et le bien-être. Dans un salon ou un bureau, optez pour 19°C lorsque la pièce est occupée. Sinon, maintenez à 16 à 17°. La salle de bain : 22°C dans le premier cas. 16 à 17°C dans le second.

La température des chambres revêt une importance particulière. Pour faciliter le sommeil et préserver la respiration, l’Ademe tout comme l’Institut du sommeil et de la vigilance (InSV), recommandent de maintenir le thermostat entre 16°C et 18°C. Dans tous les cas, la température ne doit pas dépasser 20°C. Au-delà, la nuit risque d’être moins récupératrice. L’atmosphère chaude risque en effet de contrarier la baisse de votre température centrale, propice à l’endormissement et d’entraver le bon enchaînement des cycles du sommeil.

Aération quotidienne

D’une manière générale, un habitat surchauffé tend à assécher l’air ambiant, ce qui… assèche également les muqueuses ! Or celles-ci forment une barrière naturelle contre les germes pathogènes. D’où des irritations de la gorge, de la peau, sans compter de possibles maux de tête… Les porteurs de lentilles de contact peuvent également souffrir d’irritations oculaires.

Enfin, n’oubliez pas d’aérer chaque jour et en grand, durant une dizaine de minutes. Non seulement, vous renouvelez l’air intérieur mais en plus vous éliminez les acariens qui adorent justement les environnements surchauffés…