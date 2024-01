78 départements en vigilance neige-verglas, 48 en vigilance grand froid : les prévisions pour ce mercredi

Attention encore une fois au verglas et peut-être la neige sur les routes ce mercredi.

L'épisode de froid se poursuit ce mercredi 10 janvier 2024, Météo France place 10 départements en vigilance orange et 77 en vigilance jaune. En plus des températures basses, de la neige et du verglas sont attendus en région parisienne jusqu'à la Basse-Normandie, "avec surtout une problématique de glace au sol".

"Les chutes de neige vont se poursuivre sur les Alpes et particulièrement sur un axe Grenoble - Chambéry - Annecy - Genèvre". Les cumuls les plus importants devraient tomber en Haute-Savoie, avec 15 à 20 centimètres à Annecy. "Ailleurs, ces cumuls seront bien plus faibles et moins généralisés".

Enfin, "un épisode neigeux se met en place de mercredi matin à jeudi matin sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon" avec un risque de pluie verglaçante dans la nuit localement en moyenne vallée du Rhône.

Neige-verglas et grand froid : qui est concerné ?

48 départements restent en vigilance grand froid pour toute la journée de mercredi dans la moitié nord du pays :

48 départements en vigilance grand froid. Météo France

Dans 78 départements, une vigilance neige-verglas est activée dont 8 vigilances orange jusqu'aux alentours de 6 heures du matin :

70 départements en vigilance jaune et 8 en vigilance orange pour un risque de neige-verglas. Météo France

11 départements sont en vigilance jaune avalanches : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Isère, Savoie et Haute-Savoie.

Une légère amélioration est attendue jeudi 11 janvier avec la hausse des températures maximales. Mais les minimales resteront "largement négatives dans le Nord".