Neige en Aveyron : entre 2 et 15 centimètres attendus d'ici jeudi, voici où les chutes seront les plus importantes

Le point sur les prévisions en Aveyron de mercredi 10 à jeudi 11 janvier.

L'Aveyron a été placé en vigilance jaune neige-verglas par Météo France pour toute la journée de mercredi 10 janvier 2024, et devrait le rester jusqu'en début de soirée de jeudi. Les flocons tombent à très basses altitudes dans la matinée.

Selon les données de Météo Sud-Aveyron, on peut s'attendre à des cumuls de 2 à 6 centimètres dans le centre du département, notamment à Rodez, dans le Carladez, Sévérac-d'Aveyron ou à Réquista. À Salles-Curan, les chutes de neige pourraient accumuler 5 à 12 centimètres.

Dans le nord du département, on s'attend de 2 à 7 centimètres autour de Laguiole et 6 à 13 centimètres dans le Parc régional de l'Aubrac. Dans le sud, 7 à 15 centimètres pourraient tomber à Lacaune et 2 à 10 centimètres autour de Nant.

Où se situera la limite pluie-neige

"La limite pluie-neige devrait se situer vers 1000m à la mi-journée et s'abaissera vers 700m en soirée avec des précipitations plus marquées pouvant affecter l'A75", prévient Météo Sud-Aveyron.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les précipitations devraient se décaler vers l'ouest et la limite pluie-neige pourrait s'abaisser à 300-400 mètres. Ce court épisode de neige devrait s'arrêter dans la journée de jeudi avec la hausse des températures.