CARTE. Neige et verglas : après la Lozère et le Cantal, l'Aveyron et 3 autres départements d'Occitanie passent en vigilance orange

Météo a étendu son alerte "neige et verglas" pour ce mercredi 10 janvier, voici ce qui change.



Météo France avait émis un avis de vigilance "neige et verglas" sur la majeure partie de la France, ce mercredi 10 janvier au matin, en plaçant également deux départements en vigilance orange pour cette neige et ce verglas, la Lozère et le Cantal.

Ce mercredi 10 janvier à 16 heures, quatre nouveaux départements d'Occitanieont été placés en vigilance orange pour le reste de la journée, pour un total de six :

Hérault

Aude

Aveyron

Tarn

Ces 6 départements seront enciore en vigilance orange ce jeudi 11 janvier jusqu'en milieu d'après-midi.Les 7 autres départements d'Occitanie sont toujours eux en vigilance jaune, comme 38 autres départements français. Ils seront 52 à être en vigilance jaune ce mercredi.

Au total 51 départements en vigilance pour la neige et le verglas. Capture d'écran - Météo France

Avec une large vigilance "grand froid" au nord à l'ouest et à l'est du pays, quelques risques de crues, de pluies et d'avalanches, au total 91 départements sont concernés ce mercredi par une vigilance.

Difficultés de circulation sur l'A75

Des difficultés de circulation liées aux chutes de neige sont enregistrées sur le Larzac dès le Pas de l'Escalette, au niveau de Sévérac-le-Château, en Lozère et dans le Cantal. La circulation a même un temps été coupée au niveau d'Aumont-Aubrac (Lozère) dans le sens nord-sud avant de reprendre sur une seule voie, tout comme au niveau de l'aire de la Lozère.