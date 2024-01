EN IMAGES. Bouchons en pleine nuit, autoroutes coupées... la neige et le froid bousculent la France, ce mardi

La neige, tombée parfois à haute intensité dans certaines parties de la France, cause des turbulences en ce mardi 9 janvier. Au même titre que le froid.

L'hiver frappe un très grand coup ce mardi 9 janvier 2024, dégainant deux de ses munitions les plus redoutées que sont la neige et le froid. Si le second sévit dans une grande partie du pays, la première s'est surtout invitée dans la moitié nord.

Des bouchons... à minuit

Et il n'a pas fallu attendre le début de matinée pour voir les premières turbulences. Selon France Bleu Paris, 138 kilomètres de bouchons étaient recensés en Île-de-France, dès minuit. Nos confrères rapportent que de nombreux automobilistes, piégés par la neige et le verglas, ont passé la nuit bloqués dans l'ouest parisien sur l'A13 et l'A12.

\ud83d\udd34 138 kilomètres de bouchons en Île-de-France à minuit.



Sur l’A13 comptez 55 mn pour faire Orgeval - Porte d’Auteuil au lieu de 14 mn en temps normal.



\ud83d\udcf9 A13 / source : Snapchat pic.twitter.com/oycjCNfHqc — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 8, 2024

\ud83d\udd34 De nombreux automobilistes ont passé la nuit bloqué dans l’ouest parisien sur l’A13 et l’A12 à cause de la #neige et du #verglas.



\ud83d\udc49 Le détail dans notre premier journal dès 6H et toute la matinée sur ce compte.



(Source vidéo : Snapchat) pic.twitter.com/vXGhVJ1EUO — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 9, 2024

Des autoroutes coupées

La préfecture de police a sévi, en début de matinée, annonçant la fermeture temporaire des autoroutes A12 et A13. "Des mesures de déneigement et de salage des routes sont actuellement menées", écrivait-elle à 7 heures 30, ajoutant que "la situation météorologique et les conditions de circulation pouvant connaître une dégradation en matinée, les usagers de véhicules particuliers sont invités à limiter leurs déplacements routiers".

Information Neige et verglas \u2744\ufe0f



Autoroutes A12 et A13 fermées temporairement.

Consultez le communiqué de presse pour l’ensemble des informations \ud83d\udc47 pic.twitter.com/LJDDNa2K7m — Préfecture de Police (@prefpolice) January 9, 2024

\ud83d\udd34 Sur l’autoroute A13, paralysée également direction la province, les saleuses arrivent à contresens pour débloquer des dizaines et dizaines de véhicules bloqués dans une montée à hauteur de Marnes-la-Coquette (Yvelines). #neige pic.twitter.com/Wl6osOTtgZ — Kévin Floury (@kevinfloury) January 9, 2024

\ud83d\ude93\u2744\ufe0fLes autoroutes A12 et A13 sont temporairement fermées. Le trafic est paralysé par la #neige en Île-de-France, tandis qu'une centaine d'accidents ont été enregistrés. pic.twitter.com/FDu5hmT1FY — Météo-Contact (@MeteoContact) January 9, 2024

Paris, mais pas que !

Paris et ses environs ont donc reçu un invité surprise dès la soirée de lundi, et encore ce mardi matin, comme le rapportent plusieurs images relayées sur les réseaux.

\u2744\ufe0f#Paris s'est réveillé ce matin sous une couche de 2 à 3 cm de #neige. Un épisode totalement imprévu, avec des cumuls pouvant atteindre jusqu'à 5 cm à Caen ! pic.twitter.com/Jt2z2ENFA8 — Guillaume Jauseau (@GJauseau) January 9, 2024

[#PlanGrandFroid \u2744\ufe0f]



Ce matin nous avons eu le plaisir de faire la montée des couleurs sous la #neige \u2744\ufe0f



\u27a1\ufe0fSi vous sortez, couvrez vous ??

\u27a1\ufe0fSi vous prenez la route ne prenez pas de risques, soyez vigilants \ud83c\udf28 pic.twitter.com/3wP8eEAEsU — Gendarmerie des Yvelines (@Gendarmerie_078) January 9, 2024

La neige s'invite dans le quartier Monmartre. #neige pic.twitter.com/azLRtU2JMi — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) January 9, 2024

D'autres parties du pays composent également avec la poudre blanche, ce lundi. Quelques centimètres de neige ont été relevés dans la Manche, en Normandie, en Bretagne, mais aussi dans l'Ain...

\u2744\ufe0f Outre en Normandie, la neige tombe aussi au centre-est ce mardi matin. Images de l'A40 à hauteur de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Prudence ! (via @Viewsurf) pic.twitter.com/6B9v4H7qjQ — Météo Express (@MeteoExpress) January 9, 2024

Caen sous la neige ! \u2744\ufe0f\ud83d\ude0d pic.twitter.com/qaCXl7Hy9q — Hello Caen (@hellocaenoff) January 9, 2024