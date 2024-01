CARTE. Neige, verglas et crues : Météo France étend sa vigilance orange, 11 départements désormais concernés

D'abord fixé à sept, puis huit, le nombre de départements en vigilance orange grimpe encore, ce mardi 9 janvier 2024. 11 territoires du pays sont désormais concernés, selon le dernier bulletin de Météo France.

La vigilance orange gagne du terrain. Déclenchée par Météo France pour les crues mais surtout pour la neige et le verglas, elle s'étend désormais à 11 départements, ce mardi 9 janvier 2024.

Les abords des Alpes touchés à leur tour

Jusqu'alors, le Pas-de-Calais et le Nord étaient en orange face aux crues, et six autres territoires l'étaient pour la neige et le verglas. Il s'agissait de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure, des Yvelines et de l'Essonne. Ce contingent est toujours concerné par cette alerte, mais il est désormais accompagné par trois autres territoires : la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère.

11 départements de France sont désormais en vigilance orange. Météo France - Capture d'écran

Voici donc, désormais, les départements concernés par une vigilance orange ainsi que le motif, ce mardi 9 janvier :

Pas-de-Calais : crues

: crues Nord : crues

: crues Manche : neige-verglas

: neige-verglas Calvados : neige-verglas

: neige-verglas Orne : neige-verglas

: neige-verglas Eure : neige-verglas

: neige-verglas Yvelines : neige-verglas

: neige-verglas Essonne : neige-verglas

: neige-verglas Haute-Savoie : neige-verglas

: neige-verglas Savoie : neige-verglas

: neige-verglas Isère : neige-verglas

61 en jaune

En plus de cette vigilance orange, une autre de niveau jaune touche 61 départements du pays. Notamment pour le motif "grand froid", qui concerne l'Aveyron et la Lozère. Ce sont les deux seuls territoires d'Occitanie à faire face à une alerte de ce type.

Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales sont, quant à eux, en jaune pour les avalanches.