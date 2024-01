-9°C, verglas, neige : circulation délicate dans plusieurs secteurs de l'Aveyron, ce mardi matin

Le froid sévit en Aveyron, ce mardi 9 janvier 2024, et impacte la circulation sur les routes du département.

Dans le sillage d'un Hexagone confronté à une vague de froid, l'Aveyron doit composer avec un climat glacial ce mardi 9 janvier 2024. Avec, sans surprise, une conséquence sur les routes du territoire.

Jusqu'à -9°C

Peu avant 7 heures, ce mardi, le Département fait état de températures "comprises entre -9°C et +4°C". Et recommande "la plus grande vigilance aux usagers" devant prendre la route dès les premières heures. La circulation est, en effet, délicate par endroits.

Nord Aveyron

Verglas localisé sur la RD900 entre Mur de Barrez et Raulhac et sur la RD920 cote de Monstalvy. Quelques plaques de neige sur le secteur de l’Aubrac au-dessus de 1200m. Conditions de circulation délicates sur ces secteurs.

Centre Aveyron

Conditions de circulation normales

Sud Aveyron

Conditions de circulation normales

Ouest Aveyron

Verglas localisé sur la RD 911, secteur de Rieupeyroux. Conditions de circulation normales sur le reste du territoire

Vigilance jaune grand froid

Ce mardi, l'Aveyron est, au même titre que 47 autres départements français, en vigilance jaune grand froid. Déjà active, la vigilance doit l'être jusqu'à 16 heures, ce 9 janvier 2024. À noter que cette alerte concerne également le territoire voisin de la Lozère.