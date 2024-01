CARTES. Crues, neige, froid : vigilance orange activée dans huit départements ce mardi, 64 sont en jaune

Météo France a activé sa vigilance orange dans huit territoires de l'Hexagone, ce mardi 9 janvier 2024. 64 autres départements sont en jaune.

Le froid sévit, mais il ne vient pas seul. La neige est évidemment de la partie, tout autant qu'un risque de crues conduisant Météo France à activer sa vigilance orange, ce mardi 9 janvier 2024.

Huit départements en orange

Selon l'ultime bulletin de Météo France, ce sont donc huit territoires qui font face à une vigilance de niveau orange, ce mardi. Deux pour un risque de crues, et six pour la neige et le verglas :

Pas-de-Calais : crues

: crues Nord : crues

: crues Manche : neige-verglas

: neige-verglas Calvados : neige-verglas

: neige-verglas Eure : neige-verglas

: neige-verglas Orne : neige-verglas

: neige-verglas Yvelines : neige-verglas

: neige-verglas Essonne : neige-verglas

Plus de 70 départements sont, en tout, concernés par une vigilance ce mardi 9 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran

64 en jaune, dont six en Occitanie

Une grande partie du reste du pays est, quant à elle, en vigilance jaune. Le motif particulièrement menaçant est le grand froid : 48 départements de France sont en jaune face à ce phénomène, qui touche l'Aveyron et la Lozère en Occitanie.

D'autres secteurs de la région sont mentionnés par Météo France : tous les départements montagnards, et donc les quatre Occitans, sont en vigilance jaune avalanches. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales sont donc concernés, ce mardi 9 janvier 2024.