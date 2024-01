Météo. Retour du froid glacial et chute des températures : jusqu'à -5 °C annoncé dans le Massif Central, -10 °C en montagne, où va-t-il faire le plus froid ?

Le froid est de retour à partir de ce week-end et va monter progressivement en puissance la semaine prochaine avec retour des gelées et chute significative des températures.

Après une semaine pluvieuse et très arrosée, notamment sur la façade Atlantique et le Pas-de-Calais qui ont essuyé de nouvelles inondations, le froid fait son grand retour.

Décrue amorcée sur le #PasDeCalais. Descente en #VigilanceOrange de l'Aa, jaune de l'Hem et verte de la Liane .

Maintien en #VigilanceOrange de la Lys, la Canche et la Chiers.

La vigilance orange reste un signal de danger élevé. Soyez prudents et consultez Vigicrues. pic.twitter.com/cdOTNYlOVQ — Vigicrues (@Vigicrues) January 5, 2024

"Une baisse des températures de plus de 10 °C"

On va enregistrer "une baisse régulière des températures jusqu'en début de semaine prochaine, de plus de dix degrés à l'échelle nationale", indique d'emblée Météo France.

Le retour des gelées

Dès ce dimanche 7 janvier, les gelées vont commencer à descendre en plaine dimanche près des frontières du Nord-Est avant de se généraliser durant la nuit de dimanche à lundi. Toujours selon les météorologues, "elles pourraient concerner quasiment tout le pays la semaine prochaine, et même être fortes (température minimale inférieure ou égale à - 5 °C) du Massif Central aux frontières de l'Est une bonne partie de la semaine", préviennent-ils d'ores et déjà.

A partir de ce #weekend, les températures vont baisser. Un temps hivernal et froid va s'installer la semaine prochaine.



?Lundi et mardi, les maximales dépasseront rarement 0°C sur une bonne moitié est du pays, jusqu'à la région Centre et Ile de France



\ud83d\udc49https://t.co/9boEkUDOkK pic.twitter.com/t3tMK3cTu0 — Météo-France (@meteofrance) January 4, 2024

Mardi 9 janvier, journée la plus froide depuis 6 ans

On ne parle pas encore de vague de froid. Toutefois, comme l'explique le gendarme de la pluie et du beau temps, "l'indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) pourrait passer en dessous de 0°C mardi 9 janvier".

"Cette journée pourrait être vraisemblablement la plus froide de l’épisode, ce qui ne s'est pas produit depuis près de 6 ans (février 2018), accentuant le côté remarquable de cet épisode froid à venir".

Du vent et de la tramontane

Le froid sera souvent appuyé par des épisodes de vent. "D’abord un vent de nord qui donnera des rafales de plus de 100km/h dans le domaine du mistral et de la tramontane".

9 départements en vigilance neige-verglas

Alors qu'il neige sur les Pyrénées depuis vendredi 5 janvier, notamment sur les Pyrénées-Orientales, les flocons devraient continuer de tomber.

\u2744\ufe0f Il a neigé toute la journée dans les Pyrénées et les flocons vont continuer de tomber demain. Images de La Pierre Saint-Martin ce vendredi soir. (via @Viewsurf) pic.twitter.com/P70SOkgWO8 — Météo Express (@MeteoExpress) January 5, 2024

Météo France place neuf départements en vigilance jaune neige-verglas. Dont trois en région Occitanie.

Allier

Puy-de-Dôme

Cantal

Haute-Loire

Isère

Ariège

Haute-Garonne

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Atlantiques

Neuf départements placés en vigilance neige-verglas. Document - Météo France

"La neige tombe autour de 800-900 m sur les Pyrénées et vers 600 à 700 m sur les Alpes et le Massif central. Quelques flocons sont attendus sur les Vosges au-delà de 600 m en soirée".

Pourquoi parle-t-on du Paris-Moscou

? C'est bien l'air très #froid actuellement situé sur la Scandinavie et la Russie >> https://t.co/WyaIizgZxM qui va envahir une bonne partie de l’Europe (y compris la France) dans les prochains jours (#Moscou-Paris). Notre bulletin ici >>> https://t.co/utXhJwztKG

Animation ICON… pic.twitter.com/OEfLbuxnTd — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 4, 2024

Un anticyclone est actuellement en train de se former sur les îles britanniques amenant de l'air froid de l'Europe et de la Russie. Et va ainsi se diriger vers les pays occidentaux dont la France. Les climatologues ont baptisé ce phénomène le Paris-Moscou.

Jusqu'à - 10 °C attendus en France

La Suède a déjà atteint - 40 °C. En France, les températures pourraient subir des chutes exceptionnelles, jusqu'à -10 °C en montagne, entre - 6 °C et - 2°C en plaine.

"Le temps est annoncé glacial pendant plusieurs jours de l'Alsace à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Même à Strasbourg, les températures vont descendre jusqu'à -10 à -15°C la nuit dans certains endroits, comme les combes et les vallées", annonce le service météo de TF1.

En Aveyron, comme le prévoit Météo Sud-Aveyron, "les températures seront hivernales avec des gelées le matin, jusqu'à -4/-5 °C sur les hauteurs. En journée, elles s'élèveront péniblement à -3/-1 °C sur les monts et les Causses et à + 4/6 °C dans les basses vallées. Le ressenti sera bien plus glacial..."