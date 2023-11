Rodez : le plan grand froid activé par le CCAS, comment inscrire les plus vulnérables au registre de la ville ?

Les services de la Ville sont organisés en conséquence pour la période allant du 1er novembre au 31 mars.

Comme chaque année, et en application de la réglementation du Plan national grand froid, le CCAS de Rodez organise ses services pour informer la population et détecter, prévenir, limiter les effets sanitaires et sociaux induits par une période météorologique très froide.

Le grand froid est défini comme une période de froid intense, caractérisée par des températures minimales ressenties très basses (de l’ordre de - 18 °C). Il concerne la période du 1er novembre au 31 mars. Les différentes alertes sont déclenchées à l’initiative de la préfecture.

"Le CCAS joue un rôle préventif et d’assistance à la population la plus fragile, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail, les personnes souffrant de handicap et les personnes majeures isolées", précise la Ville.

La situation de "grand froid" présente des enjeux sanitaires tels le risque d’hypothermie ou d’aggravation de maladies préexistantes, notamment cardiaques et respiratoires.

Quelques consignes de prévention

D’autres points doivent renforcer la vigilance en cette période : le risque de chute dans l’espace public, d’intoxication au monoxyde de carbone ou encore l’obstruction des aérations du logement.

De manière préventive, l’équipe du CCAS de Rodez indique quelques recommandations de bon sens en cas de grand froid : Procéder à la vérification de l’état de bon fonctionnement des appareils de chauffage, éviter de sortir aux heures les plus froides, faire plutôt appel à son entourage ou aide à domicile et rester chez soi en cas de neige ou de verglas.

À l’instar du registre communal canicule, la mise en œuvre locale du plan grand froid pour la période hivernale repose sur la constitution d’un registre nominatif sur lequel les personnes qui le souhaitent sont invitées à s’inscrire dans les plus brefs délais. Pour les personnes à ce jour non inscrites sur le registre communal Canicule, il s’agit de contacter les services du CCAS au 05 65 77 88 90.

Les personnes d’ores et déjà inscrites sur ce registre, seront prochainement contactées par téléphone ou par mail pour confirmer ceci.