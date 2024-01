CARTE. Neige-verglas, grand froid : 72 départements en vigilance jaune ce mardi, voici où il fera le plus froid

Ce mardi 9 janvier 2024 est annoncé comme la journée la plus froide de la semaine.

Météo France place 2 départements en vigilance orange et 72 départements en vigilance jaune mardi 9 janvier 2024, annoncé comme le jour le plus froid de la semaine. Au total, 45 départements seront en vigilance toute la journée pour un risque de neige-verglas et 48 en raison d'une alerte "grand froid".

Les 45 départements en vigilance neige-verglas :

45 départements en vigilance neige-verglas. Météo France

Les 48 départements en vigilance "grand froid" :

48 départements en vigilance grand froid. Météo France

Les minimales attendues mercredi

Ce mardi, l'indicateur thermique national "devrait être très proche de 0°C", prévoit Météo France, un indicateur qui a été relevé pour la dernière fois lors de l'hiver 2022-2023. "Les températures ressenties sont comprises entre -5 et -10°C sur un vaste tiers nord-est".

Sur une très grosse partie du pays, on s'attend à des températures entre -3°C et -6°C, et localement jusqu'à -8°C. Le mercure sera plus doux dans le sud-est et en Corse, où les minimales seront comprises entre 3 et 7°C dans la matinée :

Les températures vont chuter localement jusqu'à -8°C. Météo France

Les températures maximales iront jusqu'à 14°C en Corse l'après-midi, et n'iront pas au-delà de 8°C dans le sud-ouest. Dans le centre du pays, des Alpes à la façade atlantiques, le thermomètre n'affichera pas plus de 4°C, quand les maximales seront de 0°C dans une bonne partie nord de la France.

Les températures seront douces dans le sud-est, glaciales partout ailleurs dans l'après-midi. Météo France

Le froid s'installe toute la semaine

On peut s'attendre à une légère hausse des températures à partir de mercredi 10 janvier, bien que des gelées généralisées soient toujours au programme dans la matinée. Le froid ne va pas s'en aller de sitôt, un épisode neigeux pourrait même durer jusqu'à jeudi au sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie.