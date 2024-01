CARTE. Aveyron : profitez des derniers jours de douceur, la neige arrive ce dimanche avec le grand froid

Météo France prévoit des chutes de neige et de températures ce dimanche 7 janvier.

Certes, le ciel est nuageux ce mercredi 3 janvier, et des pluies peu abondantes traversent l'Aveyron, mais les températures restent clémentes pour la saison, de 6°C dans le nord à 10°C dans le sud du département.

C'est frisquet, direz-vous ? Attendez un peu : si ça ira un peu mieux ce jeudi 4 décembre, avec un ciel bien dégagé (profitez-en pour tenter d'observer les étoiles filantes, même si le ciel doit se couvrir dans la nuit) et une légère hausse des températures, de 7°C sur le Lévezou à 12°C sur le Rougier de Camarès en journée, le vendredi 5 va annoncer la venue d'un froid week-end avec un ciel à nouveau très nuageux et faiblement pluvieux, et une chute des températures de 4 à 5°C en journée sur l'ensemble du département.

Sortez les doudounes ce week-end

La journée du samedi janvier verra les températures descendre encore en journée, de 2°C sur l'Aubrac et le Lévezou (qui devrait recevoir les premiers flocons de neige du week-end, dès l'après-midi) à 7°C dans l'Espalionnais. Dans la nuit, la neige va s'intensifier sur le Lévezou et les Monts de Lacaune au sud, et les températures devenir négatives sur l'Aubrac et les hauteurs du département.

Dimanche 7 janvier, les chutes de neige vont s'intensifier en journée, touchant le Lévezou, le Ruthénois, le Najacois, le Larzac, en soirée le Sévéragais, et probablement l'Aubrac où les stations de ski les espèrent, même si Météo France n'y prévoit qu'un temps très nuageux. La neige tombera toujours pendants la nuit sur le Lévezou et les Monts de Lacaune, avec des températures négatives sur les trois-quarts du département : -4°C sur l'Aubrac et le Lévezou, -3°C à Sévérac-le-Château, -1°C à Rodez et Saint-Affrique.

La neige s'installe en journée et en soirée ce dimanche Capture d'écran - Météo France

Le lundi 8 janvier confirmera ce retour du grand froid sous de belles éclaircies, avec -4°C à Rodez, Salles-Curan et Laguiole durant la matinée, de -2°C à Laguiole et Sévérac notamment à à peine 2°C à Villefranche-de-Rouergue et 3°C à Entraygues l'après-midi, puis de 0°C à Decazeville ou Espalion à -5°C sur l'Aubrac en soirée, et de -2°C à Figeac ou Belmont-sur-Rance à au moins -6°C sur l'Aubrac, -4°C à Rodez.