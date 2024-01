VIDEO. Un "bonne année" venu des étoiles : jusqu'au 5 janvier, la pluie des Quadrantides illumine vos nuits

C'est l'une des pluies d'étoiles les plus intenses de l'année.

Pour croire en une bonne année 2024, il vaut mieux semble-t-il regarder le ciel plutôt que les journaux d'information. Le ciel et ses étoiles filantes. On connait les Perséides, qui reviennent chaque année au mois d'août. On connaît moins les Quadrantides, qui reviennent également chaque année... mais au mois de janvier, où le ciel est beaucoup moins dégagé qu'en été.

Des "boules de feu brillantes et colorées"

Cette pluie d'étoiles est pourtant l'une des plus intenses à nous visiter régulièrement. Issues de la comète Konzik-Peltier, ces étoiles filantes constellent le ciel depuis le Nouvel an et jusqu'au 5 janvier, avec un pic dans la nuit du 3 au 4 janvier, où plus de 200 étoiles filantes par heure sont attendues, pendant au maximum 6 heures, détaille le magazine Sciences et vie, qui décrit ces étoiles comme des "boules de feu brillantes et colorées". Un essaim "astrologiquement" très bref, mais dense et à voir avant minuit au niveau de la constellation du Bouvier, juste en bas de la Grande Ourse (qui ressemble à une casserole)

This fireball spotted over Iowa, Missouri and Nebraska on January 2nd, 2022 and filmed by James Hannon, was not so big and bright, but had a long and persistent streak [details and more videos/photos: https://t.co/IH1l8vj2TC] pic.twitter.com/CrJXGY4OXy — Massimo (@Rainmaker1973) January 3, 2022

Si la météo le permet

Le dernier quartier de Lune pourrait altérer l'observation de cet essaim de Quadrantides, mais c'est surtout la météo qui pourrait vous empêcher de les voir. "Il est très compliqué de l'observer car nous sommes en hiver", abonde ainsi le président de la société d'astronomie populaire Michel Esteves, interrogé par France 3. Mais joie, le ciel offre de belles éclaircies pour cette période, notamment sur le sud et l'ouest de la France. Ce sera moins vrai au nord et à l'est de la France, mais de possibles éclaircies pourraient permettre aux "nordistes" de voir quelques étoiles filantes dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier, au moment du pic de cette pluie d'étoiles filantes, une pluie autrement plus agréable que celles qu'ils ont connues fin 2023 et qu'ils connaissent encore.