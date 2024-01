Météo. Pluie-inondations : Pas-de-Calais, Orne, Mayenne, Sarthe, Manche, Loire-Atlantique, Vendée basculent en vigilance orange à partir de minuit

Le Pas-de-Calais se prépare à un troisième épisode d'inondations après avoir été déjà durement touché à deux reprises en novembre 2023.

2024 ne commence pas sous les meilleurs cieux pour plusieurs départements de France qui essuient des pluies diluviennes.

Neuf départements en vigilance orange

Aussi, le Pas-de-Calais jusqu'ici en vigilance orange crues, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, la Manche, la Loire-Atlantique et la Vendée rejoignent le Finistère et le Morbihan en vigilance orange pluie-inondations à partir de minuit ce lundi 1er janvier 2024.

Dans son dernier bulletin publié à 16 h, Météo France annonce que dès la fin de journée de ce lundi 1er janvier, "une nouvelle perturbation aborde le Pas-de-Calais par l’ouest. Au cours de la nuit et de la journée de mardi 2 janvier, elle s’accompagnera de pluie continue et durable, hormis une accalmie temporaire en fin de nuit et début de matinée. Cette perturbation active s’évacuera par la Belgique en fin d’après-midi".

Des cumuls de pluie importants

"Sur l’ensemble de cet épisode, les cumuls de pluie peuvent atteindre des valeurs de 20 à 40 mm sur des zones étendues du département, dépassant localement 40 mm. Les cumuls les plus forts concernent plus particulièrement les secteurs déjà précédemment touchés du Montreuillois ainsi que les hauteurs du Boulonnais et de l'Artois".

Dans ce village du Pas-de-Calais, les habitants affrontent la troisième inondation en deux mois pic.twitter.com/9HaSQLEa4Z — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) January 1, 2024

Jusqu'à 60 mm de précipitations attendues sur le Finistère

La façade atlantique essuie elle aussi des intempéries. "L'activité de cette perturbation pluvieuse persistera tout au long de la nuit ainsi qu'une bonne partie de la journée de mardi, avec des pluies continues engendrant des cumuls importants. Sur l'épisode, des cumuls entre 40 et 60 mm sont attendus en l'espace de 24 h (plutôt entre 40 et 50 mm sur la Mayenne et la Sarthe). Il est possible de dépasser localement les 60 mm, notamment vers les reliefs du Finistère".

\ud83c\udf27\ufe0f Entre ce soir et mardi soir, il tombera parfois plus de 50 mm de pluie en Bretagne, en Normandie, dans le Pas-de-Calais et les Ardennes. Le niveau des cours d'eau sera à surveiller de près. \u2614 pic.twitter.com/n9oVzQ9Hor — Météo Express (@MeteoExpress) January 1, 2024

55 départements en vigilance jaune

La vigilance jaune est maintenue, elle, pour 55 départements. Pour vent, crue, et/ou pluie-inondations.